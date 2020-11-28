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Гвардиола покорил планку в 1000 очков в чемпионатах в тренерской карьере

Англия
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Испанскому специалисту далось очередное достижение

Гвардиола покорил планку в 1000 очков в чемпионатах в тренерской карьере
Новина українською

"Манчестер Сити" разгромил дома "Бернли" со счетом 5:0 в рамках 10-го тура АПЛ. Для Пепа Гвардиолы этот матч стал особенным, ведь он довел количество заработанных очков своих команд в играх чемпионата в 1002-х.

Всего одного очка не хватает "горожанам", чтобы обогнать в этом особом для испанского наставника рейтинге "Барселону" - 372:373. Еще 257 зачетных пункта Пеп набрал в Бундеслиге, возглавляя "Баварию".

Именно немецкая машина имеет наибольшее количество очков за матч (2,52) против каталонцев (2,45) и англичан (2,31).

За 12 лет своей тренерской карьеры Гвардиола выиграл восемь титулов чемпионатов: по три в Мюнхене и Барселоне и два в Манчестере. Кроме них в почетном списке тренера еще 21 трофей.

Контракт Гваридолы с его текущим клубом "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
SkySportsStatto

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