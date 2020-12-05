Агуэро вернулся к тренировкам, но не сыграет с Фулхэмом

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро всё ещё испытывает проблемы с коленом и не готов играть

"Его состояние улучшается. Сегодня он поучаствовал в тренировке, и это хорошая новость. Он уже занимается на поле с нами.

Как скоро он вернется? Время покажет, однако его не стоит торопить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.