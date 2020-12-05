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Агуэро вернулся к тренировкам, но не сыграет с Фулхэмом
Кун всё ещё не готов
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро всё ещё испытывает проблемы с коленом и не готов играть
"Его состояние улучшается. Сегодня он поучаствовал в тренировке, и это хорошая новость. Он уже занимается на поле с нами.
Как скоро он вернется? Время покажет, однако его не стоит торопить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
"Манчестер Сити" примет "Фулхэм" сегодня, 5 декабря. Матч стартует в 17:00.
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