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Агуэро вернулся к тренировкам, но не сыграет с Фулхэмом

Англия
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Кун всё ещё не готов

Агуэро вернулся к тренировкам, но не сыграет с Фулхэмом
Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро всё ещё испытывает проблемы с коленом и не готов играть

"Его состояние улучшается. Сегодня он поучаствовал в тренировке, и это хорошая новость. Он уже занимается на поле с нами.

Как скоро он вернется? Время покажет, однако его не стоит торопить", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

"Манчестер Сити" примет "Фулхэм" сегодня, 5 декабря. Матч стартует в 17:00.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия)
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