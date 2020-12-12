Сульшер защитил Погба и Де Хеа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выступил в защиту своих звезд Давида Де Хеа и Поля Погба, оказавшихся под шквалом критики.

"Думаю, Давид — голкипер топ-уровня, и он по праву был номинирован в символическую сборную. На мой взгляд, прежде он уже отвечал на критику и отвечал на неудачи. Он тот человек, на которого мы по-настоящему полагаемся. Надеюсь, эта критика не повлияет на него. Не думаю, что повлияет. Будучи голкипером, ты расстроен каждым пропущенным голом", — цитирует Сульшера Daily Mail.

Также Оле Гуннар заступился за Погба, чей агент Мино Райола в понедельник заявил, что Поль жаждет уйти из "Юнайтед".

"Кажется, еще на неделе я сказал, что это командный вид спорта и что Поль является частью этой команды. Он очень сосредоточен на том, чтобы приносить пользу. Он голоден, чтобы играть. Он хочет тренироваться и делает это хорошо. Другие игроки могли отказаться тренироваться и играть, и их здесь, конечно, больше нет. Но Поль не такой. Он просто сосредоточен на том, чтобы проявлять себя, когда получает шанс. Это хорошая вещь в Поле. Он обладает мастерством и желанием, чтобы проявлять себя, как это было против "РБ Лейпциг". Он преобразил игру, когда вышел на замену", — добавил Сульшер.

"Манчестер Юнайтед" сегодня проведёт дерби с соседями из "Сити". Игра стартует в 19:30.