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Сульшер защитил Погба и Де Хеа

Англия
(1 голосов)

Наставник не стал критиковать лидеров за не лучший футбол в последнее время

Сульшер защитил Погба и Де Хеа
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выступил в защиту своих звезд Давида Де Хеа и Поля Погба, оказавшихся под шквалом критики.

"Думаю, Давид — голкипер топ-уровня, и он по праву был номинирован в символическую сборную. На мой взгляд, прежде он уже отвечал на критику и отвечал на неудачи.

Он тот человек, на которого мы по-настоящему полагаемся. Надеюсь, эта критика не повлияет на него. Не думаю, что повлияет. Будучи голкипером, ты расстроен каждым пропущенным голом", — цитирует Сульшера Daily Mail.

Также Оле Гуннар заступился за Погба, чей агент Мино Райола в понедельник заявил, что Поль жаждет уйти из "Юнайтед".

"Кажется, еще на неделе я сказал, что это командный вид спорта и что Поль является частью этой команды. Он очень сосредоточен на том, чтобы приносить пользу. Он голоден, чтобы играть.

Он хочет тренироваться и делает это хорошо. Другие игроки могли отказаться тренироваться и играть, и их здесь, конечно, больше нет. Но Поль не такой. Он просто сосредоточен на том, чтобы проявлять себя, когда получает шанс. Это хорошая вещь в Поле. Он обладает мастерством и желанием, чтобы проявлять себя, как это было против "РБ Лейпциг". Он преобразил игру, когда вышел на замену", — добавил Сульшер.

"Манчестер Юнайтед" сегодня проведёт дерби с соседями из "Сити". Игра стартует в 19:30.

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В статье: Давид де Хеа Поль Погба Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Hauzer
12.12.2020 в 12:03
Эту макаку давно пора выкинуть из клуба,да и дехеи пора обстановку менять!!!!Почеттино пригласите,а норвежского физрука вон из клуба,достал уже своими оправданиями....
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