Челси - Астон Вилла 1:1. Когда два равных соперника не смогли выявить сильнейшего

Не заслужили "львы" поражения, хотя в определенные периоды игры "синие" доставили серьезные проблемы им. У подопечных Лэмпарда получалось контролировать мяч, лучше они выглядели в центре поля, но голевых моментов команды создали примерно равное количество, более того, бирмингемцы были ближе к победе. И каркас ворот спасал "Челси", и несколько отменных сейвов на счету Менди.

В первом тайме соперники осторожничали, только после десяти минут обменялись моментами, Пулишич и Кэш не смогли забить. Затем, как фехтовальщики наносили уколы, не очень болезненные, чтобы успеть отойти назад. В такой игре больше повезло хозяевам, на опыте Жиру выиграл позицию и головой пробил точно в цель. Стоит отметить и хорошую передачу Чилуэлла.

"Астон Вилле" понадобилось время, чтобы прийти в себя. В конце первого тайма бирмингемцы выглядели немного растеряно, впрочем, у своих ворот больше не ошибались. Не хватало атак "львов". Только после перерыва подопечные Дина Смита пошли вперед со всем своим известным азартом.

Отыгрались гости после того, как основные силы "Челси" не успели вернуться, Кэш сделал отменную передачу в штрафную и Эль-Гази в касание пробил по воротам - 1:1. Никто из защитников не помешал и не успел накрыть хавбека "львов".

И снова команды обменялись выпадами. Мяч даже побывал в сетке "Астон Виллы", но гол Аспиликуэты не засчитали. Ранее был офсайд у Пулишича. Тут же ответ и МакГин пробил в перекладину. Было создано достаточно хороших моментов, при этом ожидалось большего от соперников. Лишь на последних минутах Чилуэлл наносил классный удар издали, рядом со штангой пролетел мяч.

"Синие" пока остаются на шестом месте, "Астон Вилла" пятая, плюс у бирмингемцев еще две игры в запасе.

АПЛ. 16-й тур.

Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

Челси - Астон Вилла 1:1

Голы: Жиру 34 - Эль-Гази 51

Челси: 16. Менди, 2. Рюдигер, 4. Кристенсен, 21. Чилуэлл, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо (Хаверц 72), 7. Канте, 19. Маунт, 20. Хадсон-Одои, 10. Пулишич, 18. Жиру (Вернер 72).

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 30. Хаус, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 15. Траоре (Дэвис 87), 21. Эль-Гази (Рэмси 82).

Предупреждения: Аспиликуэта 45, Жиру 71, Канте 74 - Эль-Гази 71