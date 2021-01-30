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Люк Шоу: МЮ имеет огромные шансы на требл
Фулбек уверен в своей команд
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы в этом сезоне.
"Конечно, победа в лиге является целью для нас, учитывая нашу позицию. Самое важное сейчас — реабилитироваться после этого неудачного результата и показать людям, что мы все еще в гонке.
Мы вторые, и у нас есть уверенность, что мы сможем сражаться за титул в концовке сезона, если снова продемонстрируем хорошую серию.
Мы все еще участвуем в Кубке Англии и Лиге Европы. Мы хотим выигрывать трофеи, и мы чувствуем, что у нас огромные шансы выиграть все три. К нам вернулись уверенность и вера в то, что мы действительно можем начать сражаться за трофеи", — цитирует Шоу Daily Mirror.
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