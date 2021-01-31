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Клопп: Ман Сити может уйти в отрыв
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп допускает, что "Манчестер Сити" уйдет в отрыв и не оставит другим командам шансов на чемпионство в Премьер-Лиге.
"Может ли этот сезон стать самым захватывающим в плане чемпионской гонки? Может быть. Но может быть и так, что теперь "Сити" уйдет в отрыв, потому что они в хорошей позиции и снова играют в хороший футбол.
Мы видим, что это сложный сезон для всех команд — может быть, за исключением "Вест Хэма" и "Лестера", которые выглядят весьма хорошо.
Есть много команд, которые выглядят хорошо, но у всех нас случаются взлеты и падения по ходу сезона в силу различных причин.
Это определенно тот год, когда тебе требуется везение в плане травм, чтобы замахнуться на высокие цели. Везение играет более важную роль, чем в предыдущие годы, потому что плотность матчей гораздо выше. Но я могу предположить, что это очень захватывающий сезон для нейтрального зрителя", — цитирует Клоппа ESPN.
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