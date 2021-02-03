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АПЛ. Манчестер Юнайтед уничтожил Саутгемптон, Кристал Пэлас обыграл Ньюкасл
"Святые" играли в меньшинстве со второй минуты
Все, что можно и даже больше залетело в ворота "Саутгемптона". Впрочем, гости сами виноваты в этом унижении. Уже на второй минуте Янкевиц грубейшим образом сыграл против МакТоминая (прямая нога), арбитр сразу удалил игрока. И тут понеслось... На 18-й минуте Шоу сделал навес в штрафную и Ван-Биссака в одно касание легко переправил мяч в сетку.
Не успели "святые" прийти в себя, как Рашфорд сделал счет более убедительным, а затем гости настолько неудачно отбивались, что Беднарек переправил мяч в собственные ворота. В конце первого тайма точным ударом отметился еще и Кавани. "Саутгемптон" сдался и почти не сопротивлялся, но команда Хасенхуттля еще не знала, что главное унижение ее ждет после перерыва.
"Ман Юнайтед" и не думал останавливаться, разгоняя атаку за атакой. Забили еще Марсьяль и МакТоминай, потом Беднарек заработал красную карточку и привез пенальти, который реализовал Фернандеш. А окончательный счет установили Марсьяль и Джеймс. Праздник для хозяев, манкунианцы стали самой результативной командой в АПЛ, и настоящий позор для гостей.
Относительно недавно - в октябре 2019-го - "Лестер" разгромил "Саутгемптон" 9:0 на его поле. А также "Манчестер Юнайтед" в марте 1995-го со счетом 9:0 обыграл "Ипсвич". Пока этот счет остается рекордом Премьер-лиги.
АПЛ. 22-й тур
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Ман Юнайтед - Саутгемптон 9:0
Голы: Ван-Биссака 18, Рашфорд 25, Беднарек 34 (авт.), Кавани 40, Марсьяль 69, МакТоминай 71, Фернандеш 88 (пен.), Марсьяль 90, Джеймс 90+4
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 7. Кавани, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред, 10. Рашфорд.
Саутгемптон: 1. Маккарти, 3. Бертран, 5. Стивенс, 35. Беднарек, 8. Уорд-Праус, 12. Дженепо, 17. Армстронг, 31. Рэмси, 64. Янкевиц, 9. Ингз, 10. Адамс.
Предупреждения: Магуайр 52, ван де Бек 53 - Рэмси 42, Стивенс 45, Армстронг 89
Удаление: Янкевиц 2, Беднарек 87
***
Быстрый гол сыграл злую шутку с хозяевами. Почти сразу после точного удара Шелви пропустили "сороки". Более того, с интервалом в четыре минуты "Кристал Пэлас" забил дважды. Во втором тайме "Ньюкасл" владел солидным преимуществом, создавал моменты, но так и не смог отыграться. Это 12-е поражение для "сорок" в чемпионате, так можно и в зону вылета опуститься.
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:2
Голы: Шелви 2 - Ридевалд 21, Кэхилл 25
Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 14. Хэйден, 19. Манкильо, 5. Шер, 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 21. Фрэйзер, 24. Альмирон, 13. Уилсон.
Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 17. Клайн, 24. Кэхилл, 44. Ридевалд, 4. Миливоевич, 11. Заха, 25. Эзе, 14. Айю, 23. Батшуайи
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