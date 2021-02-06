АПЛ. Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:3. Замена Сульшера привела к спасительному голу ирисок

Английская Премьер Лига, 23-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Судья: Джонатан Мосс

Манчестер Юнайтед только однажды в истории АПЛ в домашнем матче вел после перерыва с разницей в два и более мячей и упустил победу. Последний раз такое случилось в 2010-м против "Вест Брома". Теперь это повторил "Эвертон".

Казалось, что "ириски" забыли выйти на первый тайм. Свой первый удар они нанесли аж на 42-й минуте матча. В начале встречи "маникунианцы" полностью владели преимуществом, что вылилось в два забитых гола. На 24-й минуте Эдинсон Кавани замкнул головой передачу Маркуса Рашфорда. Третий гол в этом сезоне для уругвайца в ворота "Эвертона" (что и показал во время празднования взятия ворот) и четвертый мяч головой от нападающего.

Под занавес первого тайма преимущество удвоил Бруно Фернандеш, зряче пробив в дальнюю девятку ворот Ольсена из-за пределов штрафной. Сократить отставание в компенсированное время мог Доминик Кальверт-Льюин, однако пробил мимо ворот. Его момент славы придет позже.

А вот на начало второго тайма теперь некоторые игроки "Манчестер Юнайтед" остались в раздевалке. Уже через семь минут после перерыва счет в матче был равным. Сначала Абдулайе Дукуре воспользовался ошибкой Давида де Хеа и перевел мяч в пустые ворота. Потом Хамес Родригес принял передачу от автора первого гола "Эвертона" и вторым касанием пробил в правый нижний угол ворот "красных дьяволов". Отметим, что это результативное действие было первой от колумбийца в этом сезоне в выездных матчах.

После такого потрясения подопечные Сульшера немного пришли в себя и смогли забить третий гол в ворота Ольсена: Скотт Мактоминей головой замкнул передачу от Люка Шоу. Никто из команд в этом сезоне не забивал столько мячей "Эвертону" (дважды в чемпионате по три).

Казалось бы, "Манчестер Юнайтед" подводит игру до логического завершения, даже тянет время заменами. Однако именно одна и из них привела к голу. Алекс Туанзебе появился на 90+3 минуте, а уже через две минуты сфолил в центре поля. После подачи с той точки "ириски" и забили спасительный гол, автором которого стал Доминик Кальверта-Льюин. В английского нападающего и в Бруно Фернандеша после этого поединка по 13 голов в чемпионате.

"Манчестер Юнайтед" сохраняет шаткое второе место в АПЛ, уступая "МС" два очка. "Эвертон" занимает шестое место, проигрывая "красным дьяволам" восемь пунктов при двух матчах в запасе.

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 3:3

Голы: Эдинсон Кавани 24, Бруно Фернандеш 45, Скотт Мактоминей 70 - Абдулайе Дукуре 49, Хамес Родригес 52, Доминик Кальверт-Льюин 90+5

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван Биссака, Линделоф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Погба (Фред 39) - Гринвуд (Туанзебе 90+3), Фернандес, Рашфорд - Кавани

"Эвертон": Ольсен - Холгейт, Кин, Годфри, Динь - Дукуре (Кинг 81), Дэвис (Ивоби 75), Гомеш - Родригес (Сигурдссон 69), Кальверт-Льюин, Ричарлисон

Предупреждения: Люк Шоу 73, Туанзебе 90+5 - Майкл Кин 80.