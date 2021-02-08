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Интрига все? Ливерпуль - Манчестер Сити 1:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 07.02.2021
Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Манчестер Сити, которые встречались в 23-м туре английской Премьер-лиги. Горожане должны были открывать счет еще в первом тайме, но Гюндоган не реализовал пенальти. Впрочем, Илкай исправился после перерыва, когда оформил дубль. Также Алисону забивали Стерлинг и Фоден, тогда как Ливерпуль смог ответить лишь голом Салаха. Манчестер Сити оторвался от Ливерпуля уже на десять очков, пока главным преследователем команды Гвардиолы остается МЮ, который отстает на пять баллов.
АПЛ. 23-й тур
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:4
Голы: Салах 63 (пен.) - Гюндоган 49, Гюндоган 73, Стерлинг 76, Фоден 83
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