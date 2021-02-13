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Моуриньо: Прогресс Ман Сити во много связан с приходом Рубена Диаша

Англия
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Моуриньо: Прогресс Ман Сити во много связан с приходом Рубена Диаша

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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил вклад португальского защитника Рубена Диаша в успехи "Манчестер Сити".

"В том, что они так прибавили, есть огромная заслуга Рубена. Я очень доволен, что такой очень хороший, очень скромный и очень трудолюбивый парень пришел в Премьер-Лигу и проявляет себя так, как проявляет он. Я очень, очень рад за него.

Что касается нашей игры в обороне, тог она могла бы быть гораздо лучше. Мы упорно работаем над организацией игры в обороне. Команда прикладывает большие усилия в поисках надежности и стабильности", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

К субботнему противостоянию с "Тоттенхэмом" "Сити" подходит, одержав 15 побед подряд с учетом всех соревнований.

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В статье: Жозе Моуриньо Рубен Диаш
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