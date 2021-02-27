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Мойес прокомментировал состояние Ярмоленко перед игрой с Ман Сити
Украинец не сможет сыграть
FA
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с травмированными перед матчем 26-го тура АПЛ против "Ман Сити".
"Мы все еще ждем возвращение Артура Масуаку, у Андрея Ярмоленко тоже остается травма связки. У Райана Фредерикса небольшое растяжение в паху, это несерьезное повреждение, посмотрим, как он будет выглядеть после тренировки", – сказал Мойес пресс-службе клуба.
Ожидается, что Ярмоленко восстановится после травмы к мартовском перерыву на сборные.
"Ман Сити" примет "Вест Хэм" сегодня, начало – в 14.30.
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