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Мойес прокомментировал состояние Ярмоленко перед игрой с Ман Сити

Англия
(1 голосов)

Украинец не сможет сыграть

Мойес прокомментировал состояние Ярмоленко перед игрой с Ман Сити

FA

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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с травмированными перед матчем 26-го тура АПЛ против "Ман Сити".

"Мы все еще ждем возвращение Артура Масуаку, у Андрея Ярмоленко тоже остается травма связки. У Райана Фредерикса небольшое растяжение в паху, это несерьезное повреждение, посмотрим, как он будет выглядеть после тренировки", – сказал Мойес пресс-службе клуба.

Ожидается, что Ярмоленко восстановится после травмы к мартовском перерыву на сборные.

"Ман Сити" примет "Вест Хэм" сегодня, начало – в 14.30.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (4)
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kotigorok (Чернігів)
27.02.2021 в 12:06
А що там полєнко-ковалєнко, скільки вже забив у Серії А?)
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0
-1
Oлeкcин (Н.)
27.02.2021 в 11:02
Как в клубе играть - так ножка болит, а как время в сборную ехать - так здоров как бык! Нах это бревно нужно в сборной?
Ответить
0
-4
download1 (huyersk)
27.02.2021 в 10:55
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+2
-2
Опасево (Кыйив)
27.02.2021 в 10:43
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+2
-4


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