Мойес прокомментировал состояние Ярмоленко перед игрой с Ман Сити

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал ситуацию с травмированными перед матчем 26-го тура АПЛ против "Ман Сити".

"Мы все еще ждем возвращение Артура Масуаку, у Андрея Ярмоленко тоже остается травма связки. У Райана Фредерикса небольшое растяжение в паху, это несерьезное повреждение, посмотрим, как он будет выглядеть после тренировки", – сказал Мойес пресс-службе клуба.

Ожидается, что Ярмоленко восстановится после травмы к мартовском перерыву на сборные.

"Ман Сити" примет "Вест Хэм" сегодня, начало – в 14.30.