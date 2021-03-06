Клопп: Ливерпуль не может надолго остаться без ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его клубу не грозит длительное отсутствие Лиги Чемпионов.

"Этого не случится, чтобы наш клуб регулярно оставался без Лиги Чемпионов. Нынешний сезон складывается сложно, но мы знаем, что наш клуб обладает потенциалом и мощью совершенно другого уровня.

Я знаю, что мы можем рассчитывать на преданность игроков. Я не ожидаю ситуации, когда игрок скажет: "Мы не в Лиге Чемпионов, поэтому я должен уйти". Этому не бывать. Я достаточно хорошо их знаю.

Это ситуация другого плана, и я могу сказать, что возможное отсутствие Лиги Чемпионов не будет проблемой при приглашении новых игроков. Еще несколько лет назад я говорил, что мне не нужен игрок, если он не хочет к нам переходить, потому что мы не выступаем в Лиге Чемпионов", — цитирует Клоппа Sky Sports.