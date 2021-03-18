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Шмейхель хочет видеть Клоппа главным тренером Баварии

Англия
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Но Юрген не собирается покидать Ливерпуль

Шмейхель хочет видеть Клоппа главным тренером Баварии

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Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмайхель поделился мнением о том, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп мог бы возглавить "Баварию" в будущем.

"Давайте подумаем вот о каком сценарии. Допустим, что Ханс-Дитер Флик уйдет в сборную Германии, а это не факт. Тогда "Баварии" нужен будет новый тренер, а Юргену Клоппу уже предлагали это место. Это же топ-должность! И эта топ-должность — в родной стране.

Говорят, что он не уйдет из "Ливерпуля" ради сборной Германии. Но, может, он сделает это ради "Баварии"?" — цитирует Шмайхеля Pundit Arena.

Ранее Клопп исключил возможность перехода в сборную Германии после заявления Йоахима Лева.

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В статье: Юрген Клопп Петер Шмейхель
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