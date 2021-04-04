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Стало известно, сколько болельщиков допустят на финал Кубка Англии

Англия
(1 голосов)

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Стало известно, сколько болельщиков допустят на финал Кубка Англии

Wembley

Новина українською

Финал старешего кубкового турнира в мире пройдет со зрителями на трибунах. Футбольная ассоциация Англии планирует допустить на финал Кубка Англии 21 тысячу болельщиков.

Игра между победителями пар “Лестер” - “Саутгемптон” и “Челси” - “Манчестер Сити” состоится 15 мая на стадионе “Уэмбли” в Лондоне.

Допустить к матчу болельщиков решено в рамках запланированных правительством тестовых мероприятий по возвращению фанатов на трибуны.

На полуфинальную игру Кубка Англии между “Лестером” и “Саутгемптоном” 18 апреля будет допущено 4 тысячи человек.

25 апреля на финальном матче Кубка английской лиги между “Тоттенхэмом” и “Манчестер Сити” смогут присутствовать 8 тысяч болельщиков.

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В статье: Уэмбли (Лондон) Кубок Англии
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Источник:
The Atletic

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
04.04.2021 в 14:51
21 тысяча это вполне солидно
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