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Стало известно, сколько болельщиков допустят на финал Кубка Англии
Требования, связанные с пандемией коронавируса, смягчили
Wembley
Финал старешего кубкового турнира в мире пройдет со зрителями на трибунах. Футбольная ассоциация Англии планирует допустить на финал Кубка Англии 21 тысячу болельщиков.
Игра между победителями пар “Лестер” - “Саутгемптон” и “Челси” - “Манчестер Сити” состоится 15 мая на стадионе “Уэмбли” в Лондоне.
Допустить к матчу болельщиков решено в рамках запланированных правительством тестовых мероприятий по возвращению фанатов на трибуны.
На полуфинальную игру Кубка Англии между “Лестером” и “Саутгемптоном” 18 апреля будет допущено 4 тысячи человек.
25 апреля на финальном матче Кубка английской лиги между “Тоттенхэмом” и “Манчестер Сити” смогут присутствовать 8 тысяч болельщиков.
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