Два клуба из Манчестера поборются за Кейна

Англичанин уйдёт из команды, если "шпоры" не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона 2020/2021. В услугах Кейна заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Клубы следят за ситуацией и готовы сделать предложение "Тоттенхэму" о трансфере футболиста. Ранее сообщалось, что Кейном интересуются "Барселона" и "Реал".

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром "шпор". На счету Кейна 19 голов и 13 результативных передач в 28 матчах английской Премьер-лиги.