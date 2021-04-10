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Два клуба из Манчестера поборются за Кейна

Англия
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"Красные дьяволы" составят конкуренцию "Сити"

Два клуба из Манчестера поборются за Кейна

Новина українською

Англичанин уйдёт из команды, если "шпоры" не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона 2020/2021. В услугах Кейна заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Клубы следят за ситуацией и готовы сделать предложение "Тоттенхэму" о трансфере футболиста. Ранее сообщалось, что Кейном интересуются "Барселона" и "Реал".

Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром "шпор". На счету Кейна 19 голов и 13 результативных передач в 28 матчах английской Премьер-лиги.

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В статье: Гарри Кейн Тоттенхэм
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Источник:
The Atletic

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