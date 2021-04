Жозе Моуриньо уволен из лондонского Тоттенхэма

Руководство "Тоттенхэма" уволило португальского специалиста Жозе Моуриньо с должности главного тренера первой команды.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

Читайте также Уже не Особенный: Жозе Моуриньо впервые проиграл 10 матчей в лиге за сезон

José Mourinho has been sacked by Tottenham, confirmed. Ryan Mason set to take over until June as reported by Telegraph. ????⚪️ #Spurs #THFC @JPercyTelegraph — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021

Португалец проиграл больше матчей во всех соревнованиях в текущем сезоне, чем в рамках любой другой кампании в своей карьере менеджера, а именно 13 поединков.

13 - José Mourinho has lost more games in all competitions in 2020-21 than he has in any other season in his managerial career (13). Regression. pic.twitter.com/BO7G1P0rZl — OptaJoe (@OptaJoe) April 19, 2021

Таким образом, "Особенный" проработал в Северном Лондоне меньше двух лет (с 20 ноября 2019-го по 19 апреля 2021-го). Ранее он возглавлял мадридский "Реал", "Порту", лондонский "Челси", миланский "Интернационале" и "Манчестер Юнайтед".