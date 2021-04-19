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Жозе Моуриньо уволен из лондонского Тоттенхэма

Англия
(2 голосов)

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Жозе Моуриньо уволен из лондонского Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Тоттенхэма" уволило португальского специалиста Жозе Моуриньо с должности главного тренера первой команды.

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Португалец проиграл больше матчей во всех соревнованиях в текущем сезоне, чем в рамках любой другой кампании в своей карьере менеджера, а именно 13 поединков.

Таким образом, "Особенный" проработал в Северном Лондоне меньше двух лет (с 20 ноября 2019-го по 19 апреля 2021-го). Ранее он возглавлял мадридский "Реал", "Порту", лондонский "Челси", миланский "Интернационале" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (14)
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football_soccer (Украина)
19.04.2021 в 13:30
Моур всегда должен быть первым среди остальных. Вот и тут. Суперлигу только создали, а он первый тренер, которого оттуда уже уволили
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
19.04.2021 в 13:10
а ведь в начале своей карьеры он и правда был номер один, выиграть с Порту ЛЧ дорогого стоит, а годом ранее и ЛЕ. а как играл его Челси, заглядение, а не футбол, с которым он на тот момент установил всевозможные рекорды АПЛ. а с Интером выиграть ЛЧ чего стоит, да пусть даже в супероборонительном стиле..да и в Реале он хорошо поработал, Реал тогда столько голов наколотил в ла лиге. а вот потом Маур сдулся, спекся, что шпоры что МЮ не его клубы, а с Челси его тупо сплавили во вторую каденцию, может это его и подкосило или может быть он сам себя исчерпал, такое бывает с творческими людьми, а тренеры безусловно творческие люди. но в любом случае его выдающееся карьера заслуживает уважения, хоть как человек он мне очень неприятен.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
19.04.2021 в 13:32
а мне кажется, что он после Интера спекся. В Реале абсолютно ничего не сделал сверхъестественного и он остановился в развитии. Возможно ему лучше сделать рестарт карьеры с более слабыми клубами, где у него лучше получалось играть от обороны.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
19.04.2021 в 13:39
возможно, хотя не думаю что его финансовые запросы потянет середнячок, если он их конечно не снизит в угоду карьере. может Ювентус?)
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football_soccer (Украина)
19.04.2021 в 13:47
просто человек остановился в своем развитии. Это как у нас "динамовские сердца" с методичками Лобановского. То, что работало 20 лет назад, сейчас работать эффективно уже не будет.
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0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.04.2021 в 12:55
Диваннi шавки накинулись, як шакали терзати Моурiньо ! А статистику його подивитись слабо ?
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+2
-4
Ten0N (Leopolis)
19.04.2021 в 13:04
Есть ложь, есть большая ложь и есть статистика. (С) так що васильківська шавка може тільки тявкати
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0
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.04.2021 в 13:14
Какая разница, что он выиграл 10 лет назад? Никто не отнимет у него его титулы. Но в спорте всегда имеет значение только текущее время. А оно показывает, что Моуриньо уже давно не торт и имеет 3 увольнения подряд.
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+2
0
lightning (Одесса)
19.04.2021 в 12:49
Давно пора, самый переоценённый тренер современности, ещё и со столь скверным поведением и характером.
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+3
-2
nivroku (Odessa)
19.04.2021 в 12:38
В Шахтер его!
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+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.04.2021 в 12:48
а может экспертом на Ф1/2/3 ?
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+6
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
19.04.2021 в 12:37
Самый эффективный тренер современности. Сидит себе болтает на ТВ, пока кто-то не купится на его речи, потом подписывает бешенный контракт, годик тренирует, а затем получает неустойку и снова болтает на ТВ. Интересно, кто следующий на него купится? Хотя репутация все хуже и хуже, вряд ли это будет серьезный топ-клуб.
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+5
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
19.04.2021 в 12:51
100%!Балабол, провокатор і нарцис!
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+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 12:36
В суперлигу не подходит?
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+3
-1


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