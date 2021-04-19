Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жозе Моуриньо уволен из лондонского Тоттенхэма
Что за день!
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Тоттенхэма" уволило португальского специалиста Жозе Моуриньо с должности главного тренера первой команды.
The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021
José Mourinho has been sacked by Tottenham, confirmed. Ryan Mason set to take over until June as reported by Telegraph. ????⚪️ #Spurs #THFC @JPercyTelegraph— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021
Португалец проиграл больше матчей во всех соревнованиях в текущем сезоне, чем в рамках любой другой кампании в своей карьере менеджера, а именно 13 поединков.
13 - José Mourinho has lost more games in all competitions in 2020-21 than he has in any other season in his managerial career (13). Regression. pic.twitter.com/BO7G1P0rZl— OptaJoe (@OptaJoe) April 19, 2021
Таким образом, "Особенный" проработал в Северном Лондоне меньше двух лет (с 20 ноября 2019-го по 19 апреля 2021-го). Ранее он возглавлял мадридский "Реал", "Порту", лондонский "Челси", миланский "Интернационале" и "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- Претендент на выход в УПЛ провел переговоры с Селезневым
- "Ему очень не повезло". Динамо приняло решение расстаться с одним из своих легионеров
- Официально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги
- Гари Невилл: Нужно наказать Ман Юнайтед, Ливерпуль и Арсенал, забрать у них титулы, забрать деньги и отправить в Чемпионшип
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО