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Хендерсон созвал всех капитанов клубов АПЛ

Англия
(2 голосов)

Капитан мерсисайдцев хочет разъяснить ситуацию

Хендерсон созвал всех капитанов клубов АПЛ

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Новина українською

По информации Daily Mail, капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон созвал капитанов остальных команд лиги, чтобы обсудить с ними дальнейшие действия. В частности, игроки подготовятся к многочисленным вопросам журналистов, которые ожидают их перед и после матчей в эти выходные.

Он планирует, что на этой встрече капитаны команд выработают единую позицию на счет Европейской Суперлиги.

Напомним, в Суперлигу вошли шесть английских клубов: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур". Помимо них, о присоединении к Суперлиге объявили "Милан", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ювентус" и мадридский "Реал".

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В статье: Джордан Хендерсон АПЛ Суперлига
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
20.04.2021 в 17:28
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