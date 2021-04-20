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Хендерсон созвал всех капитанов клубов АПЛ
Капитан мерсисайдцев хочет разъяснить ситуацию
По информации Daily Mail, капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон созвал капитанов остальных команд лиги, чтобы обсудить с ними дальнейшие действия. В частности, игроки подготовятся к многочисленным вопросам журналистов, которые ожидают их перед и после матчей в эти выходные.
Он планирует, что на этой встрече капитаны команд выработают единую позицию на счет Европейской Суперлиги.
Напомним, в Суперлигу вошли шесть английских клубов: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур". Помимо них, о присоединении к Суперлиге объявили "Милан", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ювентус" и мадридский "Реал".
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