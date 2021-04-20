Хендерсон созвал всех капитанов клубов АПЛ

По информации Daily Mail, капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон созвал капитанов остальных команд лиги, чтобы обсудить с ними дальнейшие действия. В частности, игроки подготовятся к многочисленным вопросам журналистов, которые ожидают их перед и после матчей в эти выходные.

Он планирует, что на этой встрече капитаны команд выработают единую позицию на счет Европейской Суперлиги.

Напомним, в Суперлигу вошли шесть английских клубов: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур". Помимо них, о присоединении к Суперлиге объявили "Милан", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ювентус" и мадридский "Реал".