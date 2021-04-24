АПЛ. Шеффилд Юнайтед минимально переиграл Брайтон

Это один из тех матчей в конце сезона, который уже не имеет никакого значения. “Шеффилд Юнайтед” ранее вылетел в Чемпионшип, “Брайтон” формально еще не остается в АПЛ, но очень близок к этому (+7 от “Фулхэма” за пять туров до конца).

“Брайтон” в прошлых двух турах расписал нулевки с “Эвертоном” и “Челси”, но от худшей атаки лиги команда Поттера умудрилась пропустить. Игроки “Брайтона” дважды не смогли выбить мяч из своей штрафной и Макголдрик и вколотил мяч в сетку.

Первый тайм в исполнении гостей был очень пресным, но после перерыва “Брайтон” оживился. Удалось забить один гол из офсайда (Модер) и создать очень хороший момент (хозяев спас Рэмсдейл).

“Шеффилд Юнайтед” в пятый раз побеждает в чемпионате и прерывает серию из пяти поражений.

Английская Премьер-лига, 33-й тур. Шеффилд, “Брэмолл Лейн”

“Шеффилд Юнайтед” – “Брайтон” 1:0

Гол: Макголдрик 19

“Шеффилд”: Рэмсдейл – Болдок, Игэн, Брайан – Богл, Норвуд, Флек, Стивенс – Осборн (Ландстрем 81) – Брюстер (Берк 65), Макголдрик

“Брайтон”: Санчес – Велтман, Данк, Уэбстер – Модер (Джаханбахш 67), Биссума, Лаллана, Гросс (Коннолли 67) – Троссард (Искьердо 82) – Уэлбек, Мопе

Предупреждения: Болдок 77, Стівенс 88