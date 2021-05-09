  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон хочет усилиться игроком Фулхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон хочет усилиться игроком Фулхэма

Англия
(1 голосов)

"Дачники" не отпустят игрока дешево

Эвертон хочет усилиться игроком Фулхэма

Getty Images

Новина українською

"Эвертон" интересуется полузащитником "Фулхэма" Андре-Франком Замбо-Ангиссой.

В услугах 25-летнего камерунца заинтересован главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти. Трансфер может обойтись "Эвертону" около 25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Замбо-Ангисса провел 34 матча за "Фулхэм" и отдал 3 результативные передачи. Согласно Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 22,5 миллиона фунтов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фулхэм (Лондон) Эвертон (Англия) Андре-Франк Замбо-Ангисса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mirror

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...