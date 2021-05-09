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Эвертон хочет усилиться игроком Фулхэма
"Дачники" не отпустят игрока дешево
Getty Images
"Эвертон" интересуется полузащитником "Фулхэма" Андре-Франком Замбо-Ангиссой.
В услугах 25-летнего камерунца заинтересован главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти. Трансфер может обойтись "Эвертону" около 25 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Замбо-Ангисса провел 34 матча за "Фулхэм" и отдал 3 результативные передачи. Согласно Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 22,5 миллиона фунтов.
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Источник:Mirror
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