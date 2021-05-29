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Игра на 178 миллионов. Брентфорд вышел в АПЛ, переиграв Суонси в финале плей-офф

Англия
(2 голосов)

Со второй подряд попытки пчелам удалось выиграть финал на Уэмбли

Игра на 178 миллионов. Брентфорд вышел в АПЛ, переиграв Суонси в финале плей-офф

Фото: PA/Автор - Mike Egerton

UA-Футбол
Новина українською

Финал плей-офф Чемпионшипа часто называют “самой дорогой игрой в футболе". Все дело в телеконтракте Премьер-лиги, который разительно отличается от тв-договоров любой другой лиги мира, в том числе и Чемпионшипа.

Нынешний победитель плей-офф “Брентфорд”, по оценке BBC, получит за выход в АПЛ 178 миллионов фунтов.

Лондонский “Брентфорд” во втором сезоне подряд одна из самых зрелищных команд в Чемпионшипе. В прошлом сезоне колектив датского тренера Томаса Франка тоже играл в финале плей-офф, но уступил в нем “Фулхэму”.

В сезоне 2020/21 “Брентфорд” вновь занял третье место в Чемпионшипе, и вынужден был играть в плей-офф. В полуфинале “пчелы” смогли разобраться с “Борнмутом” (3:1, 0:1), а сегодня на “Уэмбли”, в присутствии 12000 болельщиков “Брентфорд” обыграл “Суонси” 2:0.

“Брентфорд” вышел вперед на десятой минуте. Мбемо заработал пенальти, и его реализовал лучший бомбардир команды Айвен Тоуни (33-й гол в чемпионате). Через десять минут лондонский клуб удвоил преимущество, убежав в контратаку. Гол забил Маркондес.

Вторая половина первого тайма была за “Суонси”, уэльский клуб больше атаковал и после перерыва, но надежды “лебедей” на выход в АПЛ перечеркнуло удаление Джея Фелтона на 65-й минуте. В итоге счет остался прежним – "Брентфорд" выиграл 2:0.

“Брентфорд” разрушил свое проклятие плей-офф во всех лигах – все предыдущие девять попыток "пчел" в матчах на вылет были неудачными. В последний раз “Брентфорд” играл в элите в 1947 году.

Ранее в АПЛ вышли “Норвич” и “Уотфорд”. В Чемпионшип вылетели “Фулхэм”, “Вест Бромвич” и “Шеффилд Юнайтед”.

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В статье: Чемпионшип Брентфорд АПЛ Суонси
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Комментарии (2)
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wago26
29.05.2021 в 19:34
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
29.05.2021 в 19:30
Сколько там титульный спонсор FAVBET заплатил каждой команда УПЛ? Кажется 62 т. долларов. No comments!
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 19:26
Поздравляю, молодцы!
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+1
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