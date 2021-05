Игра на 178 миллионов. Брентфорд вышел в АПЛ, переиграв Суонси в финале плей-офф

Финал плей-офф Чемпионшипа часто называют “самой дорогой игрой в футболе". Все дело в телеконтракте Премьер-лиги, который разительно отличается от тв-договоров любой другой лиги мира, в том числе и Чемпионшипа.

Нынешний победитель плей-офф “Брентфорд”, по оценке BBC, получит за выход в АПЛ 178 миллионов фунтов.

Лондонский “Брентфорд” во втором сезоне подряд одна из самых зрелищных команд в Чемпионшипе. В прошлом сезоне колектив датского тренера Томаса Франка тоже играл в финале плей-офф, но уступил в нем “Фулхэму”.

В сезоне 2020/21 “Брентфорд” вновь занял третье место в Чемпионшипе, и вынужден был играть в плей-офф. В полуфинале “пчелы” смогли разобраться с “Борнмутом” (3:1, 0:1), а сегодня на “Уэмбли”, в присутствии 12000 болельщиков “Брентфорд” обыграл “Суонси” 2:0.

“Брентфорд” вышел вперед на десятой минуте. Мбемо заработал пенальти, и его реализовал лучший бомбардир команды Айвен Тоуни (33-й гол в чемпионате). Через десять минут лондонский клуб удвоил преимущество, убежав в контратаку. Гол забил Маркондес.

Вторая половина первого тайма была за “Суонси”, уэльский клуб больше атаковал и после перерыва, но надежды “лебедей” на выход в АПЛ перечеркнуло удаление Джея Фелтона на 65-й минуте. В итоге счет остался прежним – "Брентфорд" выиграл 2:0.

“Брентфорд” разрушил свое проклятие плей-офф во всех лигах – все предыдущие девять попыток "пчел" в матчах на вылет были неудачными. В последний раз “Брентфорд” играл в элите в 1947 году.

BRENTFORD HAVE REACHED THE ENGLISH TOP FLIGHT FOR THE FIRST TIME SINCE 1947! ????



They will become the 50th club to play in the Premier League ???? pic.twitter.com/4cUBUriwig