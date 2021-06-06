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Футболисты сборной Англии встанут на колено перед следующим матчем, несмотря на критику фанатов
Футболисты хотят показать солидарность с темнокожими
Сборная Англии сообщила, что игроки команды снова встанут на колено перед товарищеским матчем с Румынией.
"В преддверии сегодняшней игры наши футболисты вновь встанут на колено в знак солидарности с сообществом темнокожих, включая членов нашей команды, которые регулярно подвергаются оскорблениям.
Пожалуйста, поддержите их перед началом игры", – говорится в твиттере сборной Англии.
В последнем матче Англии с Австрией (1:0) на стадионе "Риверсайд" часть болельщиков освистала вставших на колено игроков обеих команд.
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