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Футболисты сборной Англии встанут на колено перед следующим матчем, несмотря на критику фанатов

Англия
(1 голосов)

Футболисты хотят показать солидарность с темнокожими

Футболисты сборной Англии встанут на колено перед следующим матчем, несмотря на критику фанатов

Новина українською

Сборная Англии сообщила, что игроки команды снова встанут на колено перед товарищеским матчем с Румынией.

"В преддверии сегодняшней игры наши футболисты вновь встанут на колено в знак солидарности с сообществом темнокожих, включая членов нашей команды, которые регулярно подвергаются оскорблениям.

Пожалуйста, поддержите их перед началом игры", – говорится в твиттере сборной Англии.

В последнем матче Англии с Австрией (1:0) на стадионе "Риверсайд" часть болельщиков освистала вставших на колено игроков обеих команд.

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Комментарии (3)
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trafalgar (Запорожье)
06.06.2021 в 21:31
если Уан Биссака выйдет,то надеюсь он опять не встанет на колено
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2021 в 19:46
толики
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Loader (Днепр)
06.06.2021 в 18:39
Ну футболисты, как и многие спортсмены, интеллектом обделены. Чиновники сказали, парни не подумали.
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