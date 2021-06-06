Футболисты сборной Англии встанут на колено перед следующим матчем, несмотря на критику фанатов

Сборная Англии сообщила, что игроки команды снова встанут на колено перед товарищеским матчем с Румынией.

"В преддверии сегодняшней игры наши футболисты вновь встанут на колено в знак солидарности с сообществом темнокожих, включая членов нашей команды, которые регулярно подвергаются оскорблениям.

Пожалуйста, поддержите их перед началом игры", – говорится в твиттере сборной Англии.