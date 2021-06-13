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Лестер заинтересован в подписании Коутиньо
Филиппе и Брендан Роджерс снова могут воссоединиться
Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в АПЛ, где раньше выступал за "Ливерпуль".
Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что "Лестер" проявляет интерес к бразильскому хавбеку. В Коутиньо заинтересован наставник "лис" Брендан Роджерс - игрок и тренер вместе работали в "Ливерпуле".
Формат потенциальной сделки неизвестен, но по информации источника, "Лестер" может предложить "блаугране" 20 млн евро за полноценный трансфер Филиппе.
В прошедшем сезоне испанской Ла Лиги 29-летний бразилец принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 ассиста.
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