Хавертц: Люди ждали, что я стану новым Криштиану Роналду

Полузащитник "Челси" и сборной Германии вспомнил трудности адаптации в лондонском клубе.

Напомним, что аристократы подписали Кая Хаверца летом 2020 года, пригласив его из немецкого "Байера".

"Люди ждали, что я стану новым Криштиану Роналду, но это не происходит так быстро. Все было очень новым, и вначале я действительно не показывал свой лучший футбол. В "Челси" я попал под давление совершенно иного уровня. Такого не было в "Байере", – цитирует Хаверца Süddeutsche Zeitung.

В чемпионате Англии-2020/2021 немец провел за "Челси" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.