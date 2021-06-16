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Хавертц: Люди ждали, что я стану новым Криштиану Роналду
Футболист рассказал о своем трансфере в Челси
Chelsea
Полузащитник "Челси" и сборной Германии вспомнил трудности адаптации в лондонском клубе.
Напомним, что аристократы подписали Кая Хаверца летом 2020 года, пригласив его из немецкого "Байера".
"Люди ждали, что я стану новым Криштиану Роналду, но это не происходит так быстро. Все было очень новым, и вначале я действительно не показывал свой лучший футбол. В "Челси" я попал под давление совершенно иного уровня. Такого не было в "Байере", – цитирует Хаверца Süddeutsche Zeitung.
В чемпионате Англии-2020/2021 немец провел за "Челси" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
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