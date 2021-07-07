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После лучшего форварда Зальцбург продал в Англию хавбека

Англия
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После лучшего форварда Зальцбург продал в Англию хавбека

Фото: Брайтон

Новина українською

Английский "Брайтон" подписал правого полузащитника австрийского "РБ Зальцбург" Энока Мвепу.

Kонтракт с 23-летним игроком сборной Замбии подписано на 4 года.

Сумма трансфера - 20 млн евро.

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На счету Энока Мвепу 45 матчей в прошлом сезоне, 10 голов и 7 голевых передач.

"Брайтон" по итогам сезона 2020/21 занял 16 место в АПЛ, "РБ Зальцбург" стал чемпионом Австрии.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Чемпионат Англии Брайтон энд Хоув Альбион Чемпионат Австрии Энок Мвепу
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