Англия
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После лучшего форварда Зальцбург продал в Англию хавбека
Фото: Брайтон
Английский "Брайтон" подписал правого полузащитника австрийского "РБ Зальцбург" Энока Мвепу.
Kонтракт с 23-летним игроком сборной Замбии подписано на 4 года.
Сумма трансфера - 20 млн евро.
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На счету Энока Мвепу 45 матчей в прошлом сезоне, 10 голов и 7 голевых передач.
"Брайтон" по итогам сезона 2020/21 занял 16 место в АПЛ, "РБ Зальцбург" стал чемпионом Австрии.
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