Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скандал в Британии: парламентар посоветовала Рашфорду тренироваться, а не играть в политику
Фото: Dynamo.kiev.ua
Член парламента Великобритании Натали Эльфик раскритиковала нападающего сборной Англии Маркуса Рашфорда, который не реализовал пенальти в финале Евро-2020 (1:1, по пенальти - 2:3).
После поражения англичан Эльфик оставила сообщение в чате депутатов в WhatsApp. Оно имело следующее содержание:
Они проиграли. Рашфорду стоило бы тратить больше времени на футбол и меньше - на игру в политику.
Сообщение Эльфик кто-то из коллег слив в Интернет. Члена парламента раскритиковали. При этом в Твиттере Натали выразила поддержку сборной Англии:
Вчера вечером я разделила разочарование и горе миллионов болельщиков сборной Англии. Команда выложилась полностью. Приветствую. Ждем чемпионат мира!
После скандала Натали извинилась.
Рашфорд течение 2020 организовал несколько кампаний по помощи малообеспеченным и детям, самая известная из них - кампания по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.
Популярное сейчас
- Игроки сборной Англии не согласны с решением Саутгейта в финале Евро-2020
- Горсовет Львова запросил у Павелко доказательства недостатков стадиона Украина
- Олимпик будет выступать в Первой лиге. У донецкого клуба будет новый президент
- Моуриньо: Почему решающий пенальти бил Сака? Где были Стерлинг, Стоунз и Шоу?
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
Новости по теме
- 16:52 Зарубежные Полвека ожиданий англичан разбились о Южные ворота. Италия почти безупречна. Аудиомнение #106
- 21:33 Зарубежные Борис Джонсон высказался по поводу оскорблений в адрес футболистов сборной Англии
- 20:59 Весь спорт Хэмилтон: Расовые оскорбления в адрес наших игроков в социальных сетях после вчерашней игры недопустимы