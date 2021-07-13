Скандал в Британии: парламентар посоветовала Рашфорду тренироваться, а не играть в политику

Член парламента Великобритании Натали Эльфик раскритиковала нападающего сборной Англии Маркуса Рашфорда, который не реализовал пенальти в финале Евро-2020 (1:1, по пенальти - 2:3).

После поражения англичан Эльфик оставила сообщение в чате депутатов в WhatsApp. Оно имело следующее содержание:

Они проиграли. Рашфорду стоило бы тратить больше времени на футбол и меньше - на игру в политику.

Сообщение Эльфик кто-то из коллег слив в Интернет. Члена парламента раскритиковали. При этом в Твиттере Натали выразила поддержку сборной Англии:

Вчера вечером я разделила разочарование и горе миллионов болельщиков сборной Англии. Команда выложилась полностью. Приветствую. Ждем чемпионат мира!

После скандала Натали извинилась.

Рашфорд течение 2020 организовал несколько кампаний по помощи малообеспеченным и детям, самая известная из них - кампания по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.