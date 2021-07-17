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Ярмоленко против Коваленко. Вест Хэм и Аталанта проведут товарищеский матч

Англия
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Состоится спарринг в рамках подготовки к сезону

Ярмоленко против Коваленко. Вест Хэм и Аталанта проведут товарищеский матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Вест Хэм" и итальянская "Аталанта" сыграют товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. Об этом сообщает официальный сайт "молотобойцев".

Встреча состоится в Лондоне в рамках "Betway Cup" на "Олимпийском" в столице Англии 7 августа в 17:00 по киевскому времени. Отметим, что будет разрешен вход болельщикам на игру.

Заметим, что обе команды представляют украинцы. За "Вест Хэм" выступает Андрей Ярмоленко, а в составе "Аталанты" играют Виктор Коваленко и Руслан Малиновский. Последний точно не примет участие в этом спарринге, ведь на то время будет восстанавливаться от операции по удалению грыжи живота.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Вест Хэм

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