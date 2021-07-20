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Хавбеком МЮ интересуются испанские гранды
Провалив свой первый сезон, голландский полузащитник может покинуть "Олд Траффорд" этим летом
Фото: VbetNews.com / Автор: неизвестен
"Барселона" и "Реал" заинтересованы в услугах Донни ван де Бека, несмотря на провальный первый сезон в АПЛ. Голландец фигурировал как часть трансферных предложений.
"Барселона" обсуждала сделку по приобретению голландца после провалившегося трансфера Джорджиньо Вейналдума, который предпочел "ПСЖ". Каталонцы предлагали Умтити как часть сделки или для полноценного обмена игроками.
Также сообщается, что в услугах полузащитника был заинтересован "Реал". Ван де Бек фигурировал как часть сделки по покупке у "сливочных" Рафаэля Варана.
Один из ключевых игроков триумфального "Аякса" 2019 года приехал в Манчестер прошлым летом. За сезон он провел в стане красных дьяволов 36 матчей, из которых всего 7 полностью. Забил один мяч и отдал две голевые передачи.
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