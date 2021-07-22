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Эвертон подписал контракт с форвардом Байера
Результативность форварда оставляет желать лучшего
"Эвертон" на официальном сайте объявил о трансфере нападающего "Байера" Демарэя Грэя.
Англичанин подписал контракт на три года с возможностью продления еще на один.
"Ириски" не сообщают о сумме трансфера. По информации Sky Sports, 26-летнего игрока купили за 1,6 миллиона фунтов стерлингов.
Футболист провел 10 матчей за команду из Леверкузена, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
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