Эвертон подписал контракт с форвардом Байера

"Эвертон" на официальном сайте объявил о трансфере нападающего "Байера" Демарэя Грэя.

Англичанин подписал контракт на три года с возможностью продления еще на один.

"Ириски" не сообщают о сумме трансфера. По информации Sky Sports, 26-летнего игрока купили за 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

Футболист провел 10 матчей за команду из Леверкузена, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.