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Эвертон подписал контракт с форвардом Байера

Англия
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Результативность форварда оставляет желать лучшего

Эвертон подписал контракт с форвардом Байера

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"Эвертон" на официальном сайте объявил о трансфере нападающего "Байера" Демарэя Грэя.

Англичанин подписал контракт на три года с возможностью продления еще на один.

"Ириски" не сообщают о сумме трансфера. По информации Sky Sports, 26-летнего игрока купили за 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

Футболист провел 10 матчей за команду из Леверкузена, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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В статье: Демарай Грей Эвертон
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