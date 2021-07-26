Томас Тухель: Некоторые игроки хотят покинуть команду

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в лондонском клубе.

"Раньше я с подобным не сталкивался. Это было ново и любопытно, потому что некоторые вернувшиеся футболисты хотят получать больше игрового времени, другие хотели остаться в клубах, которые их арендовали. Кто-то провел в "Челси" 2 или 3 предсезонных сбора.

Некоторые ищут возможность остаться, другие хотят покинуть команду. Футболисты не роботы, они люди, и поэтому я вынужден признать, что сейчас не самая простая ситуация для них.

Но я испытываю положительныые эмоции, работая с этой командой. Это позитивный и трудолюбивый коллектив, полный желания учиться, готовый к работе и жаждущий побед. Мне приятно быть их тренером", – сказал специалист в интервью клубному сайту "синих".