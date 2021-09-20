Ярмоленко едва не огорчил Роналду. Вест Хэм - МЮ 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед, которые встречались в пятом туре английской Премьер-лиги. Молотобойцы забили первыми, но Роналду мгновенно сравнял счет. Для него это уже четвертый гол в третьем матче за МЮ. А под конец игры Лингард вывел красных дьяволов вперед. Однако кульминация произошла в компенсированное арбитром время. Андрей Ярмоленко, который вышел на замену еще на 68-й минуте заработал пенальти (после его подачи мяч попал в руку защитнику). Нобл взялся исполнять и не переиграл Давида Де Хеа.

Чемпионат Англии, пятый тур. Лондон, "Лондон Стедиум"

"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Бенрахма 30 – Роналду 35, Лингард 89

На 90+6 Нобл не реализовал пенальти (вратарь)