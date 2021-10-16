Манчестер Юнайтед нашел замену Погба в сборной Франции

"Манчестер Юнайтед" все еще не может договориться о продлении контракта с французским полузащитником Полем Погба. Из-за этого "манкунианцы" начали поиски замены игроку, и нашли ее в лице хавбека "Монако" Орельена Тчуамени. Об этом сообщает ESPN.

Решительные шаги от "красных дьяволов" возможны в том случае, если Погба все-таки покинет "Олд Траффорд". Напомним, что по данным футбольных инсайдеров основным претендентом на Чемпиона Мира-2018 является мадридский "Реал".

Напомним, что Тчуамени также выступает в составе сборной Франции. Вместе с Погба он одержал победу в Лиге Наций несколько дней назад. Именно Орельен бок о бок с Полем играли в финале этого турнира против Испании со стартовых минут.

Отметим, что в январе 2020 года Тчуамени перешел из "Бордо" в "Монако" за 18 млн евро. С тех пор он провел за "монегасков" 60 матчей во всех турнирах. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 35 млн евро.