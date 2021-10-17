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Невилл: Салах безжалостный, решительный и целеустремленный. Он мог бы стать лучшим
Эксперт восхищается игроком
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл дал комментарий об игре нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
"Думаю, он мог бы быть лучшим игроком в мире. Я смотрю на Мбаппе, Неймара, Месси или Роналду, которые были лучшими в мире в течение последних пяти-десяти лет, и они не достигли того уровня, на котором обычно находились.
Салах на высоком уровне уже три или четыре сезона. Особенный игрок, безжалостный, решительный, целеустремленный в плане голов. Поэтому я думаю, что в данный момент он мог бы стать лучшим", – сказал Невилл.
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