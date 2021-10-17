Невилл: Салах безжалостный, решительный и целеустремленный. Он мог бы стать лучшим

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл дал комментарий об игре нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Думаю, он мог бы быть лучшим игроком в мире. Я смотрю на Мбаппе, Неймара, Месси или Роналду, которые были лучшими в мире в течение последних пяти-десяти лет, и они не достигли того уровня, на котором обычно находились.

Салах на высоком уровне уже три или четыре сезона. Особенный игрок, безжалостный, решительный, целеустремленный в плане голов. Поэтому я думаю, что в данный момент он мог бы стать лучшим", – сказал Невилл.