Стало известно сколько пропустит Погба из-за дисквалификации

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба дисквалифицирован на 3 матча АПЛ за удаление в игре против "Ливерпуля" (0:5). Он не сыграет с "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити" и "Уотфордом", сообщает сайт клуба.

Напомним, что Погба вышел на замену в перерыве игры против "Ливерпуля" и получил красную карточку через 14 минут после того, как появился на поле.

На 59-й минуте хавбек совершил подкат возле своей штрафной, сбив полузащитника Наби Кейта. Сперва главный арбитр Энтони Тэйлор показал футболисту желтую карточку, однако по итогам просмотра видеоповтора решил удалить его.

Погба провел в этом сезоне 12 матчей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 60 миллионов евро.