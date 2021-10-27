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Стало известно сколько пропустит Погба из-за дисквалификации
Удалился с Ливерпулем за 14 минут после выхода
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба дисквалифицирован на 3 матча АПЛ за удаление в игре против "Ливерпуля" (0:5). Он не сыграет с "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити" и "Уотфордом", сообщает сайт клуба.
Напомним, что Погба вышел на замену в перерыве игры против "Ливерпуля" и получил красную карточку через 14 минут после того, как появился на поле.
На 59-й минуте хавбек совершил подкат возле своей штрафной, сбив полузащитника Наби Кейта. Сперва главный арбитр Энтони Тэйлор показал футболисту желтую карточку, однако по итогам просмотра видеоповтора решил удалить его.
Погба провел в этом сезоне 12 матчей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 60 миллионов евро.
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