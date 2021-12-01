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Умерла легенда Ливерпуля и шестикратный чемпион Англии – Рэй Кеннеди

Англия
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Светлая память

Умерла легенда Ливерпуля и шестикратный чемпион Англии – Рэй Кеннеди

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Погиб бывший полузащитник "Арсенала" и легенда "Ливерпуля" Рэй Кеннеди, сообщает BBC. Англичанину было 70 лет.

С 1968-го по 1974-й Рэй выступал за "Арсенал", проведя за "гуннеров" 212 встреч, в которых 72 раза отличился забитыми мячами. Перед уходом в "Ливерпуль" он взял золотой дубль, выиграв Премьер-лигу и Кубок Англии.

За "Ливерпуль" Кеннеди провел 393 встречи за 8 лет. Он выиграл 5 титулов чемпиона Англии, а также 3 Кубка европейских чемпионов. 72 раза он помог "красным" голом.

Последние годы у бывшего футболиста активно развивалась болезнь Паркинсона. В 1991 году "Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли товарищеский матч на стадионе "Хайбери" в его честь. Клубы выражают соболезнования семье легендарного футболиста.

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В статье: Арсенал (Лондон) Рэй Кеннеди Ливерпуль
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Источник:
BBC.com

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