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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре
Джеррард, Гвардиола и Клопп
Getty Images / Global Images Ukraine
Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру АПЛ в ноябре.
Приз могут получить Стивен Джеррард ("Астон Вилла", 2 победы в 2 матчах), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 3 победы в 3 матчах) и Юрген Клопп ("Ливерпуль", 2 победы и поражение в 3 играх).
Напомним, что в октябре лучшим был признан главный тренер "Челси" Томас Тухель.
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