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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре

Англия
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Джеррард, Гвардиола и Клопп

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру АПЛ в ноябре.

Приз могут получить Стивен Джеррард ("Астон Вилла", 2 победы в 2 матчах), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 3 победы в 3 матчах) и Юрген Клопп ("Ливерпуль", 2 победы и поражение в 3 играх).

Напомним, что в октябре лучшим был признан главный тренер "Челси" Томас Тухель.

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В статье: Юрген Клопп Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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