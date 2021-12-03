Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре

Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру АПЛ в ноябре.

Приз могут получить Стивен Джеррард ("Астон Вилла", 2 победы в 2 матчах), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 3 победы в 3 матчах) и Юрген Клопп ("Ливерпуль", 2 победы и поражение в 3 играх).

Напомним, что в октябре лучшим был признан главный тренер "Челси" Томас Тухель.