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КЛ. Брентфорд - Челси 0:2. Блеф Тухеля
Основа Челси дожала новичка лиги во втором тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Челси” Томас Тухель перед матчем с “Брентфордом” много рассказывал о кадровых проблемах своей команды, и в понедельник с основой “синих” тренировались десять игроков молодежной команды. Также Тухель исключил участие в матче основных хавбеков Ковачича и Канте.
В результате Ковачич и Конте все же появились на поле, и никто из трех дебютантов “Челси” не провел полный матч. 17-летний Сунсап-Белл был заменен в перерыве, 18-летние Вейл и Симонс провели по 65 минут. Во втором тайме за счет замен “Челси” удалось дожать новичка АПЛ.
В первом тайме у “Челси” было больше владения и ударов, но голевые моменты создавал “Брентфорд”. Кепа взял удар в упор голой Висса, а затем справился с ударом Йенсена рядом со штангой (тоже головой). Только в конце тайма “синие” ответили своим упущенным шансом – свой дебютный гол в дебютном матче не удалось забить Вейлу.
На второй тайм Тухель выпустил на поле Жоржиньо и Пулишича, на 65-й минуте к ним присоединились Маунт и Джейс, позже – Канте. Основа “Челси” крепко установила контроль над игрой и в конце матча гости дожали “пчел”.
В первом голе Янссон срезал мяч в свои ворота после прострела Джеймса, а затем Пулишич умело заработал пенальти, и одиннадцатиметровый реализовал Жоржиньо.
“Челси” вышел в полуфинал Кубка лиги, где сыграет с “Тоттенхэмом” Антонио Конте.
Which way to the last four, Jorgi? ???? pic.twitter.com/foWn9Ipwcv— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 22, 2021
Кубок английской лиги, четвертьфинал. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” – “Челси” 0:2
Голы: Янссон 80 (авт.), Жоржиньо 85 (авт.)
“Брентфорд”: Фернандес – Соренсен, Янссон, Пиннок – Канос, Йенсен (Форсс 81), Янельт (Нергор 66), Баптист (Оньека 74), Генри (Годдос 73) – Висса (Тоуни 65), Мбемо
“Челси”: Аррисабалага – Сарр, Чалоба, Аспиликуэта – Алонсо, Сауль, Ковачич (жоржиньо 46), Симонс (Джеймс 65) – Баркли (Канте 76), Сунсап-Белл (Пулишич 46), Вейл (Маунт 65)
Предупреждения: Янельт 12, Канос 68 – Вейл 45, Сауль 77
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