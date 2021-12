КЛ. Брентфорд - Челси 0:2. Блеф Тухеля 

Главный тренер “Челси” Томас Тухель перед матчем с “Брентфордом” много рассказывал о кадровых проблемах своей команды, и в понедельник с основой “синих” тренировались десять игроков молодежной команды. Также Тухель исключил участие в матче основных хавбеков Ковачича и Канте.

В результате Ковачич и Конте все же появились на поле, и никто из трех дебютантов “Челси” не провел полный матч. 17-летний Сунсап-Белл был заменен в перерыве, 18-летние Вейл и Симонс провели по 65 минут. Во втором тайме за счет замен “Челси” удалось дожать новичка АПЛ.

В первом тайме у “Челси” было больше владения и ударов, но голевые моменты создавал “Брентфорд”. Кепа взял удар в упор голой Висса, а затем справился с ударом Йенсена рядом со штангой (тоже головой). Только в конце тайма “синие” ответили своим упущенным шансом – свой дебютный гол в дебютном матче не удалось забить Вейлу.

На второй тайм Тухель выпустил на поле Жоржиньо и Пулишича, на 65-й минуте к ним присоединились Маунт и Джейс, позже – Канте. Основа “Челси” крепко установила контроль над игрой и в конце матча гости дожали “пчел”.

В первом голе Янссон срезал мяч в свои ворота после прострела Джеймса, а затем Пулишич умело заработал пенальти, и одиннадцатиметровый реализовал Жоржиньо.

“Челси” вышел в полуфинал Кубка лиги, где сыграет с “Тоттенхэмом” Антонио Конте.

