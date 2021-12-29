Бенефис Шмейхеля-младшего. Лестер - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 20-го тура АПЛ Лестер - Ливерпуль. Понятно, что команда Клоппа обладала ощутимым преимуществом, но на этот раз ее сумел остановить Каспер Шмейхель. Он парировал пенальти от Салаха (правда, Мо добил мяч в перекладину) и еще выручал в нескольких эпизодах. А в середине второго тайма Лукман забил победный для лис мяч. Таким образом, Ливерпуль отпустил Манчестер Сити в отрыв – разница между ними составляет шесть очков.

Английская Премьер-лига. 20-й тур

Лестер – Ливерпуль 1:0

Гол: Лукман 59

На 16-й минуте Салах не реализовал пенальти (вратарь)