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Бенефис Шмейхеля-младшего. Лестер - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лестер - Ливерпуль, чемпионат Англии, 28 декабря 2021

Бенефис Шмейхеля-младшего. Лестер - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 20-го тура АПЛ Лестер - Ливерпуль. Понятно, что команда Клоппа обладала ощутимым преимуществом, но на этот раз ее сумел остановить Каспер Шмейхель. Он парировал пенальти от Салаха (правда, Мо добил мяч в перекладину) и еще выручал в нескольких эпизодах. А в середине второго тайма Лукман забил победный для лис мяч. Таким образом, Ливерпуль отпустил Манчестер Сити в отрыв – разница между ними составляет шесть очков.

Английская Премьер-лига. 20-й тур
Лестер – Ливерпуль 1:0
Гол: Лукман 59
На 16-й минуте Салах не реализовал пенальти (вратарь)

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В статье: Ливерпуль Лестер Сити
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