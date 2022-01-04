Томас Тухель: Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал высказывания форварда лондонского клуба Ромелу Лукаку.

"Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде. Ромелу никогда не создавал никаких проблем, никогда не было ни малейшего проявления поведения против команды. Мы не должны просто обвинять его и указывать на негативную сторону ситуации. Интервью создало некоторый шум, но в его приверженности команде нет никаких сомнений", – цитирует тренера Mirror.

Ранее Лукаку заявил, что недоволен схемой Тухеля в "Челси".