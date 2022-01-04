  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Томас Тухель: Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Томас Тухель: Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде

Англия
(1 голосов)

Наставник лондонцев отреагировал на высказывания лондонцев

Томас Тухель: Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал высказывания форварда лондонского клуба Ромелу Лукаку.

"Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде. Ромелу никогда не создавал никаких проблем, никогда не было ни малейшего проявления поведения против команды. Мы не должны просто обвинять его и указывать на негативную сторону ситуации. Интервью создало некоторый шум, но в его приверженности команде нет никаких сомнений", – цитирует тренера Mirror.

Ранее Лукаку заявил, что недоволен схемой Тухеля в "Челси".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...