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Ноттингем Форест выбил Арсенал из Кубка Англии
"Канониры" завершили выступления в турнире сразу же на первой для себя стадии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Кубок Англии, третий раунд (1/32 финала)
"Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
По иронии судьбы первой командой из текущего топ-10 АПЛ, которая покинула кубок Англии, стал “Арсенал” – тот, кто явно сейчас на подъеме. Правда, “лесники” срубили весь пыл подопечных Артеты и еще выбили их из турнира.
Главное, на что обязательно обращалось внимание на футболистов "канониров" – это форма. Клуб поддержал акцию против насилия и сыграл в экипировке “No Red” (без красного цвета, то есть ассоциации с кровью) – полностью в белых тонах. Также "Арсенал" и поддержал "Ноттингем Форест", особенно не дав тому поводов для волнений.
The Arsenal.— Arsenal (@Arsenal) January 9, 2022
⚪️ No More Red x @adidasfootball pic.twitter.com/e4OhRDOtPB
За первый тайм из опасности можно вспомнить только один момент: Локонга пробил с дальней дистанции – голкипер хозяев перевел этот удар на угловой. До перерыва более активными в атаке были гости, однако выгоды от этого было столько же, столько у "Ноттингема" - у обоих по нулю на табло. Следует отметить еще потерю левого бека "канониров" Тавареша, которого из-за травмы заменил Тирни.
После перерыва немного игра оживилась, ведь стало меньше сумбура и больше конструктива. Правда, более активными были именно лесники. За первые 15 минут обе команды обменялись отличными моментами. Сначала удар Цинкернагеля потянул Лено, а затем ответил Сака, но его выстрел головой полетел мимо ворот. Также немецкий голкипер гостей спас свои владения после прямого удара Гарнера из стандарта – получилось эффектно и красиво.
Казалось, что все идет в овертайм, ведь команды не рисковали, а играли очень осторожно. Важный вклад в игру сделал нападающий Льюис Граббан, которого точно не хватало в атаке. Он вышел на замену и прибавил интенсивности хозяевам, а также забил решающий гол. "Канониры" потеряли мяч в центре поля, "Ноттингем" провел быструю контратаку, которая закончилась прекрасным прострелом от Йейтса и замыканием в касание Граббана. Неожиданная концовка.
???????????? ???????????????? ???????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????? ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022
Lewis Grabban delivers in the big moments @NFFC ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/GpRlraxden
"Арсенал" не успел восстановить паритет. Более того, опасный момент был у Граббана, но он с линии штрафной пробил в защитника. "Канониры" смирились с вылетом.
"Лесники" заслужили победу своей настойчивостью при равной игре. До перерыва они уступали, однако выровняли силы между коллективами, да еще смогли реализовать один из своих моментов.
В следующем раунде "Ноттингем" сыграет тоже дома и встретится с "Лестером". Поединок состоится в какую-нибудь из дат в промежутке 4-7 февраля.
"Ноттингем Форест" – "Арсенал" 1:0
Гол: Льюис Граббан 83
"Ноттингем Форест": Самба - Ворелл, Кук, Маккена - Спенс, Йейтс, Гарнер, Колбек - Цинкернагель (Кафу 75), Дэвис (Граббан 68), Джонсон
"Арсенал": Лено – Соареш (Колашинац 90+1), Уайт, Холдинг, Тавареш (Тирни 35) – Локонга, Патино (Лаказатт 69) – Сака, Эдегор, Мартинелли – Нкетиа
Предупреждения: Цинкернагель 35, Спенс 78 – Мартинелли 74
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