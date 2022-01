Ноттингем Форест выбил Арсенал из Кубка Англии

Кубок Англии, третий раунд (1/32 финала)

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

По иронии судьбы первой командой из текущего топ-10 АПЛ, которая покинула кубок Англии, стал “Арсенал” – тот, кто явно сейчас на подъеме. Правда, “лесники” срубили весь пыл подопечных Артеты и еще выбили их из турнира.

Главное, на что обязательно обращалось внимание на футболистов "канониров" – это форма. Клуб поддержал акцию против насилия и сыграл в экипировке “No Red” (без красного цвета, то есть ассоциации с кровью) – полностью в белых тонах. Также "Арсенал" и поддержал "Ноттингем Форест", особенно не дав тому поводов для волнений.

The Arsenal.



⚪️ No More Red x @adidasfootball pic.twitter.com/e4OhRDOtPB