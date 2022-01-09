Ноттингем Форест выбил Арсенал из Кубка Англии

Кубок Англии, третий раунд (1/32 финала)

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

По иронии судьбы первой командой из текущего топ-10 АПЛ, которая покинула кубок Англии, стал “Арсенал” – тот, кто явно сейчас на подъеме. Правда, “лесники” срубили весь пыл подопечных Артеты и еще выбили их из турнира.

Главное, на что обязательно обращалось внимание на футболистов "канониров" – это форма. Клуб поддержал акцию против насилия и сыграл в экипировке “No Red” (без красного цвета, то есть ассоциации с кровью) – полностью в белых тонах. Также "Арсенал" и поддержал "Ноттингем Форест", особенно не дав тому поводов для волнений.

За первый тайм из опасности можно вспомнить только один момент: Локонга пробил с дальней дистанции – голкипер хозяев перевел этот удар на угловой. До перерыва более активными в атаке были гости, однако выгоды от этого было столько же, столько у "Ноттингема" - у обоих по нулю на табло. Следует отметить еще потерю левого бека "канониров" Тавареша, которого из-за травмы заменил Тирни.

После перерыва немного игра оживилась, ведь стало меньше сумбура и больше конструктива. Правда, более активными были именно лесники. За первые 15 минут обе команды обменялись отличными моментами. Сначала удар Цинкернагеля потянул Лено, а затем ответил Сака, но его выстрел головой полетел мимо ворот. Также немецкий голкипер гостей спас свои владения после прямого удара Гарнера из стандарта – получилось эффектно и красиво.

Казалось, что все идет в овертайм, ведь команды не рисковали, а играли очень осторожно. Важный вклад в игру сделал нападающий Льюис Граббан, которого точно не хватало в атаке. Он вышел на замену и прибавил интенсивности хозяевам, а также забил решающий гол. "Канониры" потеряли мяч в центре поля, "Ноттингем" провел быструю контратаку, которая закончилась прекрасным прострелом от Йейтса и замыканием в касание Граббана. Неожиданная концовка.

"Арсенал" не успел восстановить паритет. Более того, опасный момент был у Граббана, но он с линии штрафной пробил в защитника. "Канониры" смирились с вылетом.

"Лесники" заслужили победу своей настойчивостью при равной игре. До перерыва они уступали, однако выровняли силы между коллективами, да еще смогли реализовать один из своих моментов.

В следующем раунде "Ноттингем" сыграет тоже дома и встретится с "Лестером". Поединок состоится в какую-нибудь из дат в промежутке 4-7 февраля.

"Ноттингем Форест" – "Арсенал" 1:0

Гол: Льюис Граббан 83

"Ноттингем Форест": Самба - Ворелл, Кук, Маккена - Спенс, Йейтс, Гарнер, Колбек - Цинкернагель (Кафу 75), Дэвис (Граббан 68), Джонсон

"Арсенал": Лено – Соареш (Колашинац 90+1), Уайт, Холдинг, Тавареш (Тирни 35) – Локонга, Патино (Лаказатт 69) – Сака, Эдегор, Мартинелли – Нкетиа

Предупреждения: Цинкернагель 35, Спенс 78 – Мартинелли 74