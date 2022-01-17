Англия
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Бруну Фернандеш приостановил переговоры по новому контракту
Игрок не торопится с продлением соглашения
"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить в своих рядах полузащитника Бруну Фернандеша. 27-летнему португальцу предложили обновленный контракт на улучшенных условиях, однако хавбек пока что приостановил переговоры, пишет ESPN.
Причины такого решения футболиста остаются неизвестными. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне английской премьер-лиги на счету Фернандеша 19 матчей, в которых он забил семь мячей и сделал три результативные передачи.
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