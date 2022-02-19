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Челси проведет переговоры с 60-миллионным защитником Реала
Клуб хочет переманить португальца
Португальский центральный защитник "Реала" Эдер Милитао имеет возможность продолжить карьеру в Англии.
"Челси" серьезно интересуется центрдефом "сливочных". Лондонский клуб уже договорился о встрече с представителями 24-летнего игрока. Она состоится в ближайшее время.
Сам Милитао не хочет уходить из "Реала". Сообщается, что игроку нравится в Мадриде. Он доволен работой с тренером Карло Анчелотти и не хочет менять клуб до ЧМ-2022.
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Источник:Marca
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