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Челси проведет переговоры с 60-миллионным защитником Реала

Англия
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Клуб хочет переманить португальца

Челси проведет переговоры с 60-миллионным защитником Реала

Новина українською

Португальский центральный защитник "Реала" Эдер Милитао имеет возможность продолжить карьеру в Англии.

"Челси" серьезно интересуется центрдефом "сливочных". Лондонский клуб уже договорился о встрече с представителями 24-летнего игрока. Она состоится в ближайшее время.

Сам Милитао не хочет уходить из "Реала". Сообщается, что игроку нравится в Мадриде. Он доволен работой с тренером Карло Анчелотти и не хочет менять клуб до ЧМ-2022.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Эдер Милитао
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Источник:
Marca

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