АПЛ. Победы Виллы, Ньюкасла, Брентфорда и Пэлас в украинском туре, бесстыдство фанов Челси

Чемпионат Англии, 28-й тур

Филиппе Коутиньо в трех играх подряд не забивал и не отдавал голевые передачи, сегодня у бразильского хавбека "Астон Виллы" и гол, и пас. 1+1 оформил и Данни Ингз. "Саутгемптон" не проигрывал в семи последних матчах во всех турнирах, вышел в четвертьфинал Кубка Англии, и в целом выглядел очень успешно в 2022-м году, но сегодня крупно влетел команде Стивена Джеррарда. Иногда это случается со "святыми".

Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Саутгемптон" 4:0

Голы: Уоткинс 9, Дуглас Луис 44, Коутиньо 52, Ингз 54

Перед каждым матчем 28-го тура Премьер-лиги, клубы и болельщики аплодисментами выражают поддержку Украине. Что сделали болельщики "Челси"? Они в эту минуту кричали "Абрамович", "Абрамович", фамилию российского олигарха и владельца "Челси", не осудившего войну рф против Украины. Абрамович в спешке продает "Челси" из-за возможных санкций.

В однои из последих матчей эпохи Абрамовича "Челси" разгромил "Бернли". Команда Шона Дайча пытается избежать вылета, и в последних восьми турах пропустила всего пять голов, но сегодня "Бернли" посыпался после первого гола Джеймса на 47-й минуте. Четыре мяча за 22 минуты.

Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" - "Челси" 0:4

Голы: Джеймс 47, Хавертц 53, Хавертц 55, Пулишич 69

Crowd at Turf Moor stands and applauds to show solidarity with Ukraine. Chelsea fans interrupt with chants of 'Roman Abramovich, Roman Abramovich'. — Oliver Holt (@OllieHolt22) March 5, 2022

Продолжается возрождение "Ньюкасла" - восемь матчей без поражений, из них пять побед. "Ньюкасл" побеждает, даже когда играет не очень удачно, как сегодня против "Брайтона". Два мяча на старте игры позволили сделать "сорокам" хорошй задел, и "чайки", несмотря на свои многочисленные атаки, забили всего однажды. "Брайтон" проиграл в четвертой игре подряд,

Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" - "Брайтон" 2:1

Голы: Фрейзер 12, Шер 14 - Данк 55

Прервал свою неудачную серию результатов "Брентфорд". "Пчелы" в последний раз побеждали в Премьер-лиге второго января, затем было семь поражений в восьми турах. Но на игру с пследней командой лиги "Брентфорд" все же смог собраться. Эриксен вышел в старте и после его углового гости забили свой первый гол. Героем матча все же стал форвард "Брентфорда" Айвен Тоуни, офрмивший хет-трик.

Норвич, "Кэрроу Роуд"

"Норвич" - "Брентфорд" 1:3

Голы: Пукки 90+2 - Тоуни 32, Тоуни 52 (пен.), Тоуни 58 (пен.)

"Вулверхэмптон" считался темной лошадкой в борьбе за топ-4, но четыре поражения в шести турах вероятно лишат "вулвз" надежд на еврокубки. "Кристал Пэлас" провел образцовый первый тайм, и отстоял свое преимущество после перерыва. Очень мало забивает "Вулверхэмптон", всего 24 гола в 27 турах - с такой результативностью Европа точно не светит.

Вулверхэмптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" - "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Матета 19, Заа 34 (пен.)