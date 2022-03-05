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АПЛ. Победы Виллы, Ньюкасла, Брентфорда и Пэлас в украинском туре, бесстыдство фанов Челси
Первый победный матч Эриксена, гол+пас Коутиньо
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 28-й тур
Филиппе Коутиньо в трех играх подряд не забивал и не отдавал голевые передачи, сегодня у бразильского хавбека "Астон Виллы" и гол, и пас. 1+1 оформил и Данни Ингз. "Саутгемптон" не проигрывал в семи последних матчах во всех турнирах, вышел в четвертьфинал Кубка Англии, и в целом выглядел очень успешно в 2022-м году, но сегодня крупно влетел команде Стивена Джеррарда. Иногда это случается со "святыми".
Бирмингем, "Вилла Парк"
"Астон Вилла" - "Саутгемптон" 4:0
Голы: Уоткинс 9, Дуглас Луис 44, Коутиньо 52, Ингз 54
#FootballStandsTogether pic.twitter.com/1ayw67tbVD— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 5, 2022
Перед каждым матчем 28-го тура Премьер-лиги, клубы и болельщики аплодисментами выражают поддержку Украине. Что сделали болельщики "Челси"? Они в эту минуту кричали "Абрамович", "Абрамович", фамилию российского олигарха и владельца "Челси", не осудившего войну рф против Украины. Абрамович в спешке продает "Челси" из-за возможных санкций.
В однои из последих матчей эпохи Абрамовича "Челси" разгромил "Бернли". Команда Шона Дайча пытается избежать вылета, и в последних восьми турах пропустила всего пять голов, но сегодня "Бернли" посыпался после первого гола Джеймса на 47-й минуте. Четыре мяча за 22 минуты.
Бернли, "Терф Мур"
"Бернли" - "Челси" 0:4
Голы: Джеймс 47, Хавертц 53, Хавертц 55, Пулишич 69
Crowd at Turf Moor stands and applauds to show solidarity with Ukraine. Chelsea fans interrupt with chants of 'Roman Abramovich, Roman Abramovich'.— Oliver Holt (@OllieHolt22) March 5, 2022
Продолжается возрождение "Ньюкасла" - восемь матчей без поражений, из них пять побед. "Ньюкасл" побеждает, даже когда играет не очень удачно, как сегодня против "Брайтона". Два мяча на старте игры позволили сделать "сорокам" хорошй задел, и "чайки", несмотря на свои многочисленные атаки, забили всего однажды. "Брайтон" проиграл в четвертой игре подряд,
Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"
"Ньюкасл" - "Брайтон" 2:1
Голы: Фрейзер 12, Шер 14 - Данк 55
????????#FootballStandsTogether pic.twitter.com/Ff5Wa3rNuP— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 5, 2022
Прервал свою неудачную серию результатов "Брентфорд". "Пчелы" в последний раз побеждали в Премьер-лиге второго января, затем было семь поражений в восьми турах. Но на игру с пследней командой лиги "Брентфорд" все же смог собраться. Эриксен вышел в старте и после его углового гости забили свой первый гол. Героем матча все же стал форвард "Брентфорда" Айвен Тоуни, офрмивший хет-трик.
Норвич, "Кэрроу Роуд"
"Норвич" - "Брентфорд" 1:3
Голы: Пукки 90+2 - Тоуни 32, Тоуни 52 (пен.), Тоуни 58 (пен.)
For Ukraine. ????????#NCFC | #FootballStandsTogether pic.twitter.com/OZkPDgRhqq— Norwich City FC (@NorwichCityFC) March 5, 2022
"Вулверхэмптон" считался темной лошадкой в борьбе за топ-4, но четыре поражения в шести турах вероятно лишат "вулвз" надежд на еврокубки. "Кристал Пэлас" провел образцовый первый тайм, и отстоял свое преимущество после перерыва. Очень мало забивает "Вулверхэмптон", всего 24 гола в 27 турах - с такой результативностью Европа точно не светит.
Вулверхэмптон, "Молинью"
"Вулверхэмптон" - "Кристал Пэлас" 0:2
Голы: Матета 19, Заа 34 (пен.)
???????? Football Stands Together ????????#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/EYtIja36xH— Brentford FC (@BrentfordFC) March 5, 2022
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