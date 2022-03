АПЛ. Победы Виллы, Ньюкасла, Брентфорда и Пэлас в украинском туре, бесстыдство фанов Челси

Чемпионат Англии, 28-й тур

Филиппе Коутиньо в трех играх подряд не забивал и не отдавал голевые передачи, сегодня у бразильского хавбека "Астон Виллы" и гол, и пас. 1+1 оформил и Данни Ингз. "Саутгемптон" не проигрывал в семи последних матчах во всех турнирах, вышел в четвертьфинал Кубка Англии, и в целом выглядел очень успешно в 2022-м году, но сегодня крупно влетел команде Стивена Джеррарда. Иногда это случается со "святыми".

Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Саутгемптон" 4:0

Голы: Уоткинс 9, Дуглас Луис 44, Коутиньо 52, Ингз 54

Перед каждым матчем 28-го тура Премьер-лиги, клубы и болельщики аплодисментами выражают поддержку Украине. Что сделали болельщики "Челси"? Они в эту минуту кричали "Абрамович", "Абрамович", фамилию российского олигарха и владельца "Челси", не осудившего войну рф против Украины. Абрамович в спешке продает "Челси" из-за возможных санкций.

В однои из последих матчей эпохи Абрамовича "Челси" разгромил "Бернли". Команда Шона Дайча пытается избежать вылета, и в последних восьми турах пропустила всего пять голов, но сегодня "Бернли" посыпался после первого гола Джеймса на 47-й минуте. Четыре мяча за 22 минуты.

Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" - "Челси" 0:4

Голы: Джеймс 47, Хавертц 53, Хавертц 55, Пулишич 69

Crowd at Turf Moor stands and applauds to show solidarity with Ukraine. Chelsea fans interrupt with chants of 'Roman Abramovich, Roman Abramovich'.