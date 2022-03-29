Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус хочет вернуть Погба, но не готов платить ему больше 10 миллионов евро в год
Со стороны футболиста также были намеки на возможное возвращение
Фото: twitter.com/ManUtd
Контракт полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба истекает этим летом. "Ювентус" хочет организовать возвращение француза 29-летнего француза, сообщает Calciomercato.com.
Погба ещё не продлил контракт с "МЮ" и скорее всего летом станет свободным агентом.
Камнем преткновения является высокая заработная плата француза – клуб не готов платить Погба более 10 млн евро в год.
Отмечается, что со стороны футболиста были намеки на возможность вернуться в "Ювентус".
Напомним, что полузащитник играл за "Юве" с 2012 по 2016 год.
В этом сезоне Погба провел 23 матча за "Манчестер Юнайтед", забил 1 гол и отдал 9 голевых передач.
Популярное сейчас
- Переговори в Стамбулі: що пропонує Україна та як це коментують росіяни
- Уникальная ситуация. Генерал-майор СБУ раскрыл детали уничтожения десантного корабля Саратов
- Посол Украины назвал имя немецкого министра, заявившего о неизбежной победе россии в войне
- Что ты творишь? У капитанов Ливерпуля и МЮ произошла перепалка на тренировке сборной
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО