Ювентус хочет вернуть Погба, но не готов платить ему больше 10 миллионов евро в год

Контракт полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба истекает этим летом. "Ювентус" хочет организовать возвращение француза 29-летнего француза, сообщает Calciomercato.com.

Погба ещё не продлил контракт с "МЮ" и скорее всего летом станет свободным агентом.

Камнем преткновения является высокая заработная плата француза – клуб не готов платить Погба более 10 млн евро в год.

Отмечается, что со стороны футболиста были намеки на возможность вернуться в "Ювентус".

Напомним, что полузащитник играл за "Юве" с 2012 по 2016 год.

В этом сезоне Погба провел 23 матча за "Манчестер Юнайтед", забил 1 гол и отдал 9 голевых передач.