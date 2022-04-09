УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Лидс разгромил Уотфорд и, скорее всего, обезопасил себя от вылета 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Лидс разгромил Уотфорд и, скорее всего, обезопасил себя от вылета 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Уотфорду спастись будет гораздо тяжелее

АПЛ. Лидс разгромил Уотфорд и, скорее всего, обезопасил себя от вылета 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

После трудного старта работа Джесси Марша в "Лидсе" все же начинает приносить плоды. "Whites" набрали десять очков в последних четырех матчах и существенно оторвались от зоны вылета. "Лидс" - шестнадцатый с 33 очками, третий с конца "Бернли" имеет на девять пунктов меньше (но у команды Шона Дайча есть три игры в запасе, которые еще нужно выиграть).

Игра с "Уотфордом" получилась малокачественной и определяющим фактором стали ошибки - их отсутсвие гостей и большое количество у "шершней" - а также хорошая реализация форвардов "Лидса".

Показательным был второй гол. Пас вперед Рафиньи, Самир и Кабаселе помешали друг другу выбить мяч, и Родриго переиграл Фостера. Точными и сильными также были удары Рафиньи и Харрисона в первом и третьем голах.

Это было 21-е поражение "Уотфорда". Никто в чемпионате не проигрывал чаще и это из факторов того, почему "шершни" в итоге скорее всего вылетят.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Уотфорд, "Викаридж Роуд"

"Уотфорд" - "Лидс" 0:3

Голы: Рафинья 21, Родриго 73, Харрисон 85

"Уотфорд": Фостер - Фемения, Кабаселе, Самир, Камара - Сиссоко, Луза, Куцка (Кайембе 72) - Сарр, Педро (Кинг 81), Эрнандес (Деннис 39)

"Лидс": Мелье - Даллас, Купер, Льоренте, Эйлинг - Клих (Филлипс 59), Кох - Харрисон, Родриго, Рафинья (Саммервилл 83) - Джеймс (Гринвуд 67)

Предупреждения: Луза 57, Сиссоко 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафинья Английская Премьер-лига Родриго АПЛ Уотфорд Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...