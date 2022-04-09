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АПЛ. Лидс разгромил Уотфорд и, скорее всего, обезопасил себя от вылета
Уотфорду спастись будет гораздо тяжелее
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После трудного старта работа Джесси Марша в "Лидсе" все же начинает приносить плоды. "Whites" набрали десять очков в последних четырех матчах и существенно оторвались от зоны вылета. "Лидс" - шестнадцатый с 33 очками, третий с конца "Бернли" имеет на девять пунктов меньше (но у команды Шона Дайча есть три игры в запасе, которые еще нужно выиграть).
Игра с "Уотфордом" получилась малокачественной и определяющим фактором стали ошибки - их отсутсвие гостей и большое количество у "шершней" - а также хорошая реализация форвардов "Лидса".
Показательным был второй гол. Пас вперед Рафиньи, Самир и Кабаселе помешали друг другу выбить мяч, и Родриго переиграл Фостера. Точными и сильными также были удары Рафиньи и Харрисона в первом и третьем голах.
Это было 21-е поражение "Уотфорда". Никто в чемпионате не проигрывал чаще и это из факторов того, почему "шершни" в итоге скорее всего вылетят.
Чемпионат Англии, 32-й тур. Уотфорд, "Викаридж Роуд"
"Уотфорд" - "Лидс" 0:3
Голы: Рафинья 21, Родриго 73, Харрисон 85
"Уотфорд": Фостер - Фемения, Кабаселе, Самир, Камара - Сиссоко, Луза, Куцка (Кайембе 72) - Сарр, Педро (Кинг 81), Эрнандес (Деннис 39)
"Лидс": Мелье - Даллас, Купер, Льоренте, Эйлинг - Клих (Филлипс 59), Кох - Харрисон, Родриго, Рафинья (Саммервилл 83) - Джеймс (Гринвуд 67)
Предупреждения: Луза 57, Сиссоко 80
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