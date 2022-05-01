Раненый зверь вдвойне опаснее. АПЛ. Эвертон – Челси 1:0

Стартовые составы от Лэмпарда и Тухеля вполне читались. Стоит разве что лишний раз сделать акцент на появлении с первых минут Виталия Миколенко (шестой поединок для украинца подряд) и отметить отсутствие Н'Голо Канте. Французский хавбек "Челси" получил небольшое повреждение, поэтому связку с Жоржиньо в центре поля образовал Лофтус-Чик.

С места в карьер "Эвертон" начал сражение за владение инициативой. Два стандарта в начале матча исполнил Гордон: сперва Энтони пробил немного выше ворот, а затем безрезультатно навесил на одного из партнеров. Постепенно "Челси" все-таки забрал себе мяч; правда, "ириски" старались огрызаться при любой возможности, им удавалось выглядеть интереснее соперника: с выстрелом Грэя справился Менди, а дальний залп активного Гордона прошел рядом со штангой.

У "синих" ничего не клеилось непосредственно в атаке, в штрафной площадке Пикфорда. Команда Тухеля отлично разбегалась, неплохо комбинировала, тащила снаряд до владений "ирисок", но дальше не происходило ничего опасного. "Ливерпуль" или "Манчестер Сити" на месте "Челси" точно бы создали 2-3 big chances за 45-минутку, однако "пенсионеры" выжали из своего "доминирования" лишь несколько неточных ударов. Тем не менее, хозяева действительно качественно отрабатывали в обороне, их концентрация была запредельной.

Отдельно к тому же необходимо остановиться на градусе противостояния. Болельщиков "Эвертона" крайне не устраивает перспектива ходить в следующем сезоне на поединки не АПЛ, а Чемпионшипа, поэтому трибуны "Гудисон Парк" активно гнали подопечных Лэмпарда вперед. Естественно, излишнее сопротивление и максимальная заряженность андердога нервировали фаворита. Часто на поле возникали жесткие стычки, один раз дело чуть не дошло до потасовки. В первом тайме Кевин Френд 5 раз вытаскивал из кармана желтую карточку: два "горчичника" арбитр показал игрокам хозяев и три футболистам гостей. Забегая наперед – после перерыва тенденция продолжилась.

Вторую половину встречи открыл справедливый гол "Эвертона". Ришарлисон обокрал Аспиликуэту, пока испанец готовил пас, а дальше не оставил шансов Менди (1:0). Капитан "Челси" откровенно уснул – в последнее время Сезар больше нервно срывается на болельщиков и оппонентов, чем непосредственно играет в футбол. Жаль, что бразильский форвард хозяев в итоге был заменен из-за травмы, он заметно выделялся среди остальных.

3 - Richarlison has scored in the first minute of the second half for the third time in the Premier League; in the competition's history, the only player to do so more often is Alan Shearer (four times). Refreshed. pic.twitter.com/WtTyDma9fA — OptaJoe (@OptaJoe) May 1, 2022

К слову, "ириски" могли сразу же удвоить счет: Дукуре протолкнул сферу на Миколенко, но Виталий из выгодной позиции пальнул мимо. Украинец провел очередной убедительный матч.

Everton 1-0 Chelsea



Everton almost scored a second goal



How much could Everton rue this miss from Mykolenko!

He's handed a golden opportunity as Doucoure skips a challenge from Loftus-Cheek, before the midfielder plays the ball to the full-back who fires over the bar. pic.twitter.com/PDcRt1jOeR — Lilian Chan (@bestgug) May 1, 2022

"Челси" относительно встрепенулся и на 58-й минуте создал свой первый серьезный момент. Маунт проверил на прочность штангу, а добивание от провинившегося Аспиликуэты потрясающе вытащил с линии ворот Джордан Пикфорд. Одного Ковачича для ускорения игры "синим" не хватило, отчего Тухель бросил в бой Зиеша и Пулишича вместо Вернера и Сезара соответственно, схема гостей преобразовалась с 3-4-1-2 в 4-2-4.

Jordan Pickford. Wow. — Everton (@Everton) May 1, 2022

Однако на этот раз замены не вытащили команду Томаса. "Эвертон" отчаянно боролся за каждый мяч и перекрыл кислород гостям "Гудисон Парк", особенно прекрасен был Пикфорд (классный сэйв после удара Ковачича). Возможно, сказалась нехватка сна у игроков "Челси" – Жоржиньо перед поединком рассказал, что фанаты "ирисок" сильно шумели возле отеля и мешали отдыхать. Возможно, дело в отсутствии у "синих" должной мотивации. В любом случае, в АПЛ по-прежнему два клуба из Ливерпуля, а одной из лондонских команд наконец-то пора проснуться.

Твое лицо после просмотра любого матча "Челси" в конце сезона-2021/22. pic.twitter.com/Ovli3yyEgP — Vlad Petrushevskiy (@petrushevskiy) May 1, 2022

АПЛ, 35-й тур.

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Эвертон" – "Челси" 1:0

Гол: Ришарлисон (46)

"Эвертон": Пикфорд – Коулман, Мина, Холгейт, Миколенко – Дукуре, Делф (Аллан, 71), Ивоби – Гордон, Ришарлисон (Рондон, 80), Грэй (Алли, 90+3)

"Челси": Менди – Аспиликуэта (Пулишич, 68), Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо (Ковачич, 45), Лофтус-Чик, Алонсо – Маунт – Хавертц, Вернер (Зиеш, 68)

Предупреждения: Коулман (38), Делф (45+2), Холгейт (90+7) – Рюдигер (17), Маунт (36), Аспиликуэта (38), Алонсо (76), Хавертц (83)