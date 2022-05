Раненый зверь вдвойне опаснее. АПЛ. Эвертон – Челси 1:0

Стартовые составы от Лэмпарда и Тухеля вполне читались. Стоит разве что лишний раз сделать акцент на появлении с первых минут Виталия Миколенко (шестой поединок для украинца подряд) и отметить отсутствие Н'Голо Канте. Французский хавбек "Челси" получил небольшое повреждение, поэтому связку с Жоржиньо в центре поля образовал Лофтус-Чик.

С места в карьер "Эвертон" начал сражение за владение инициативой. Два стандарта в начале матча исполнил Гордон: сперва Энтони пробил немного выше ворот, а затем безрезультатно навесил на одного из партнеров. Постепенно "Челси" все-таки забрал себе мяч; правда, "ириски" старались огрызаться при любой возможности, им удавалось выглядеть интереснее соперника: с выстрелом Грэя справился Менди, а дальний залп активного Гордона прошел рядом со штангой.

У "синих" ничего не клеилось непосредственно в атаке, в штрафной площадке Пикфорда. Команда Тухеля отлично разбегалась, неплохо комбинировала, тащила снаряд до владений "ирисок", но дальше не происходило ничего опасного. "Ливерпуль" или "Манчестер Сити" на месте "Челси" точно бы создали 2-3 big chances за 45-минутку, однако "пенсионеры" выжали из своего "доминирования" лишь несколько неточных ударов. Тем не менее, хозяева действительно качественно отрабатывали в обороне, их концентрация была запредельной.

Отдельно к тому же необходимо остановиться на градусе противостояния. Болельщиков "Эвертона" крайне не устраивает перспектива ходить в следующем сезоне на поединки не АПЛ, а Чемпионшипа, поэтому трибуны "Гудисон Парк" активно гнали подопечных Лэмпарда вперед. Естественно, излишнее сопротивление и максимальная заряженность андердога нервировали фаворита. Часто на поле возникали жесткие стычки, один раз дело чуть не дошло до потасовки. В первом тайме Кевин Френд 5 раз вытаскивал из кармана желтую карточку: два "горчичника" арбитр показал игрокам хозяев и три футболистам гостей. Забегая наперед – после перерыва тенденция продолжилась.

Вторую половину встречи открыл справедливый гол "Эвертона". Ришарлисон обокрал Аспиликуэту, пока испанец готовил пас, а дальше не оставил шансов Менди (1:0). Капитан "Челси" откровенно уснул – в последнее время Сезар больше нервно срывается на болельщиков и оппонентов, чем непосредственно играет в футбол. Жаль, что бразильский форвард хозяев в итоге был заменен из-за травмы, он заметно выделялся среди остальных.

