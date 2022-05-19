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МЮ готов отпустить Байи и Ван-Биссаку
А кто будет справа играть?
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитников Эрика Байи и Аарона Ван-Биссаку этим летом, сообщает Фабрицио Романо. Последним интересуется "Кристал Пэлас".
Сообщается, что все будет зависеть от предложений, но у обоих футболистов хорошие шансы покинуть клуб летом.
Manchester United are prepared to let Eric Bailly and Aaron Wan-Bissaka leave this summer. It depends on the proposals but both have chances to leave the club, as expected. ???? #MUFC https://t.co/zPgpPklaVc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2022
Байи в этом сезоне провел всего 7 матчей за "МЮ". Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего фуллбека в 8 миллионов евро.
В свою очередь, Ван-Биссака провел 26 матчей за "Юнайтед" и не отличился результативными действиями. 24-летний крайний защитник оценивается в 30 миллионов евро.
У обоих футболистов контракты истекают летом 2024-го.
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