МЮ готов отпустить Байи и Ван-Биссаку

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитников Эрика Байи и Аарона Ван-Биссаку этим летом, сообщает Фабрицио Романо. Последним интересуется "Кристал Пэлас".

Сообщается, что все будет зависеть от предложений, но у обоих футболистов хорошие шансы покинуть клуб летом.

Manchester United are prepared to let Eric Bailly and Aaron Wan-Bissaka leave this summer. It depends on the proposals but both have chances to leave the club, as expected. ???? #MUFC https://t.co/zPgpPklaVc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2022

Байи в этом сезоне провел всего 7 матчей за "МЮ". Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего фуллбека в 8 миллионов евро.

В свою очередь, Ван-Биссака провел 26 матчей за "Юнайтед" и не отличился результативными действиями. 24-летний крайний защитник оценивается в 30 миллионов евро.

У обоих футболистов контракты истекают летом 2024-го.