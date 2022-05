МЮ готов отпустить Байи и Ван-Биссаку

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитников Эрика Байи и Аарона Ван-Биссаку этим летом, сообщает Фабрицио Романо. Последним интересуется "Кристал Пэлас".

Сообщается, что все будет зависеть от предложений, но у обоих футболистов хорошие шансы покинуть клуб летом.

Manchester United are prepared to let Eric Bailly and Aaron Wan-Bissaka leave this summer. It depends on the proposals but both have chances to leave the club, as expected. ???? #MUFC https://t.co/zPgpPklaVc