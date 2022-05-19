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МЮ готов отпустить Байи и Ван-Биссаку

Англия
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А кто будет справа играть?

МЮ готов отпустить Байи и Ван-Биссаку

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитников Эрика Байи и Аарона Ван-Биссаку этим летом, сообщает Фабрицио Романо. Последним интересуется "Кристал Пэлас".

Сообщается, что все будет зависеть от предложений, но у обоих футболистов хорошие шансы покинуть клуб летом.

Байи в этом сезоне провел всего 7 матчей за "МЮ". Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего фуллбека в 8 миллионов евро.

В свою очередь, Ван-Биссака провел 26 матчей за "Юнайтед" и не отличился результативными действиями. 24-летний крайний защитник оценивается в 30 миллионов евро.

У обоих футболистов контракты истекают летом 2024-го.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик Байи Аарон Ван-Биссака
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