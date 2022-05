Ноттингем Форест вернулся в Премьер-лигу

Вслед за "Фулхэмом" и "Борнмутом" в английскую Премьер-лигу вышел "Ноттингем Форест", переигравший в финале Чемпионшипа "Хаддерсфилд Таун".

Финал плей-офф Чемпионшипа часто называют "игрой за 170 млн фунтов". Именно столько может получить новичок АПЛ за один сезон в лиге. Два сезона – это уже 300 млн. Большой разрыв по сравнению со вторым дивизионом.

Эти матчи редко бывают зрелищными – слишком высока цена одной ошибки. И крайне обидно для проигравшей команды, когда 49-матчевый путь к АПЛ перечеркивается автоголом и двумя сомнительными решениями рефери.

Сначала автогол. Обе команды на двоих создали всего один момент за первый тайм – хавбек "Форест" Йейтс пробил головой рядом со штангой после углового. Малопометным был Бреннан Джонсон, без ударов и моментов оставались форварды "Хаддерсфилда" Синани и Уорд.

Перелом произошел на 43-й минуте. Хавбек "Форреста" Джеймс Гарнер (в аренде с "Манчестер Юнайтед") выполнил тонкую диагональ в штрафную и защитник "Хаддерсфилда" Колуилл (в аренде с "Челси") срезал мяч в свои ворота, опередив Йейтса.

"Хаддерсфилд" перестроился после перерыва, и принялся действовать более энергично и целенаправленно на половине поля "Форест". К очень хорошим голевым моментам активность номинальных хозяев не привела, но "Хаддерсфилд" дважды претендовал на пенальти.

Сначала Уоррэлл сделал подножку Тоффоло, игрок "Хаддерфсилда" упал слишком уж выразительно, но фол был. Джонантан Мосс решил, что это симулция, и арбитр VAR Пол Тирни его не переубедил.

Через несколько минут нарушение было еще более явным – Лоу сбил О'Брайена. Мосс снова проигнорировал эпизод, Тирни в этот раз решил уже не вмешиваться.

How many penalties should Huddersfield have been awarded today? ???? #EFLPlayOffs pic.twitter.com/5Y8YkrEyfb

Но как бы там не было, нельзя сказать, что "Ноттингем Форест" не заслуживал выхода в АПЛ. Стив Купер принял команду на последнем месте после семи туров с одним очком. Спустя несколько месяцев – "Уэмбли" и выход в АПЛ. Об этом даже никто не мечтал.

"Ноттингем Форест", дважды обладатель КЕЧ, чемпион Англии-1978 был вне элиты английского футбола целых 23 года.

21st September, 2021:

Nottingham Forest were bottom of the Championship.

Steve Cooper was appointed as head coach.



29th May, 2022:

Forest get promoted to the Premier League for the first time in 23 years.



Turnaround. pic.twitter.com/IuOirGPfB6