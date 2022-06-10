Реал и Сити интересуются крайним защитником Челси

"Реал" и "Манчестер Сити" следят за защитником "Челси" Рисом Джеймсом, сообщает Daily Mail. "Горожане" видят в нем долгосрочную замену Кайлу Уокеру.

"Синие" не начинали переговоров о продлении контракта с игроком, его соглашение рассчитано ещё на 3 года.

"Реал" только недавно начал следить за игроком. "Мадрид" также может видеть в англичанине долгосрочную замену Дани Карвахалю.

22-летний хавбек оценивается в 55 миллионов евро.