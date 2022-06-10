Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал и Сити интересуются крайним защитником Челси
Не получилось подписать Мбаппе – можно усилить проблемные места
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Реал" и "Манчестер Сити" следят за защитником "Челси" Рисом Джеймсом, сообщает Daily Mail. "Горожане" видят в нем долгосрочную замену Кайлу Уокеру.
"Синие" не начинали переговоров о продлении контракта с игроком, его соглашение рассчитано ещё на 3 года.
"Реал" только недавно начал следить за игроком. "Мадрид" также может видеть в англичанине долгосрочную замену Дани Карвахалю.
22-летний хавбек оценивается в 55 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:dailymail.co.uk
Популярное сейчас
- Зеленский: Мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе
- СМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника
- Официально. Ливерпуль покидает четыре футболиста, включая Ориги
- Артета обещает Зинченко позицию в полузащите в Арсенале - СМИ
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet