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Реал и Сити интересуются крайним защитником Челси

Англия
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Реал и Сити интересуются крайним защитником Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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"Реал" и "Манчестер Сити" следят за защитником "Челси" Рисом Джеймсом, сообщает Daily Mail. "Горожане" видят в нем долгосрочную замену Кайлу Уокеру.

"Синие" не начинали переговоров о продлении контракта с игроком, его соглашение рассчитано ещё на 3 года.

"Реал" только недавно начал следить за игроком. "Мадрид" также может видеть в англичанине долгосрочную замену Дани Карвахалю.

22-летний хавбек оценивается в 55 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Рис Джеймс Челси
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Источник:
dailymail.co.uk

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