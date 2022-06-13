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Талант сборной Шотландии продлил контракт с Челси
Юный гений тонких передач
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" на своем официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с полузащитником Билли Гилмором.
Лондонский клуб активировал опцию продления контракта с 21-летним шотландцем. Соглашение рассчитано на два сезона – до 2024 года.
Минувший сезон Гилмпор провел в аренде в "Норвиче". В составе "канареек" Билли провел 28 матчей и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника сборной Шотландии в 12 миллионов евро.
К слову, Гилмор является воспитанником "Рейнджерс". Официальный его дебют за национальную команду состоялся в июне 2021 года в матче против Англии на чемпионате Европы-2020.
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