  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лукаку отказал ПСЖ ради Интера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукаку отказал ПСЖ ради Интера

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Бельгиец хочет вернуться в состояние "нерадзурри"

Лукаку отказал ПСЖ ради Интера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард лондонского "Челси" Ромелу Лукаку намерен покинуть состояние "пенсионеров" и перейти в миланский "Интер".

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, 29-летний бельгиец уже отклонил предложения "Тоттенхэма", "Ньюкасла" и "Милана".

Ромелу хочет перейти только в состояние "нерадзурри", при котором уже выступал с 2019 по 2021 год.

В прошлом сезоне Лукаку сыграл 44 матча, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 2 голевых передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Footmercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде