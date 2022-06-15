Лукаку отказал ПСЖ ради Интера

Форвард лондонского "Челси" Ромелу Лукаку намерен покинуть состояние "пенсионеров" и перейти в миланский "Интер".

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, 29-летний бельгиец уже отклонил предложения "Тоттенхэма", "Ньюкасла" и "Милана".

Ромелу хочет перейти только в состояние "нерадзурри", при котором уже выступал с 2019 по 2021 год.

В прошлом сезоне Лукаку сыграл 44 матча, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 2 голевых передачи.