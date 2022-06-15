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Лукаку отказал ПСЖ ради Интера
Бельгиец хочет вернуться в состояние "нерадзурри"
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард лондонского "Челси" Ромелу Лукаку намерен покинуть состояние "пенсионеров" и перейти в миланский "Интер".
Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, 29-летний бельгиец уже отклонил предложения "Тоттенхэма", "Ньюкасла" и "Милана".
Ромелу хочет перейти только в состояние "нерадзурри", при котором уже выступал с 2019 по 2021 год.
В прошлом сезоне Лукаку сыграл 44 матча, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 2 голевых передачи.
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